Ligue 1 : Reprise de l'entraînement début mai ?

Un premier contrat professionnel avec Nice

Une saison exceptionnelle avec Châteauroux

Benrahma à Brentford, l'éclosion d'un nouveau phénomène

Alerte #totalregale 🚨 manque de respect de respect quel folie de l’Algérien benrahma !!! @SmaBouabdellah valide nous sa !!! pic.twitter.com/tuYCzb1kvW — KD.Ocho (@OchoKd) January 1, 2020

Ce double petit-pont de Saïd Benrahma 😋😍 pic.twitter.com/pElvJnxxJG — #MAG (@magteam_) February 9, 2020

Meilleurs dribbleurs en Championship: Le classement de Benrahma parmi le top 3 https://t.co/fbDzj3VEja "#TeamDZ" ⬇ — Fennec Football (@fennecfootball) March 28, 2020

Sur les traces de Riyad Mahrez

Né le 10 août 1995, Mohamed Saïd Benrahma est natif natif de Aïn Témouchent. Avec ses 1,72 m et ses 67 kg cet attaquant racé a débarqué jeune en France et tape ses premiers ballons dans le sud du pays à Balma où il restera une année, avant de partir pour Colomiers, où il se fait remarquer alors qu'il est surclassé en U19 nationaux. A 24 ans, Said Benrahma a déjà un long parcours derrière lui.Convoité par Monaco, Bordeaux, Guingamp, Nantes et bien d'autres, Benrahma choisit finalement l'OGC Nice en 2013. Il y signe son premier contrat professionnel deux ans plus tard. Son passage avec les Aiglons était très peu convaincant, l'attaquant Algérien a enchainé deux prêts de six mois, l'un dans l'élite (Angers en janvier 2016- où il a disputé douze matchs et inscrit un but), l'autre en Ligue 2 (Gazélec Ajaccio en janvier 2017- avec lequel il a disputé quinze matchs et marqué trois buts.).Après deux prêts mitigés, le Fennec a rejoint Châteauroux (seconde division) pour une année. Une saison complétement réussie par l'Algérien. En 34 matchs joués Benrahma a inscrit 12 buts. Cette excellente saison avec le club de Ligue 2, a attiré le regard des superviseurs français et anglais. Plusieurs formations de Ligue 1 étaient intéressées par le profil de l'Algérien mais ce dernier a opté pour une expérience en Angleterre.L'attaquant a paraphé un contrat de 4 ans (plus un an en option) en faveur de Brentford, qui évolue en Championship. Le club anglais a déboursé 1,7 million d'euros pour l'enrôler.Après des expériences mi-figue mi-raisin en France, Benrahma a littéralement explosé en Angleterre. Le joueur a fait parler ses qualités de vitesse, de percussion et de finition. L'Algérien est devenu un élément clef de Brentford. Depuis son arrivée au Royaume de Sa Majesté, Benrahma a affolé les compteurs. En 79 matchs joués, le Fennec a marqué 21 buts et 23 caviars. Des performances exceptionnelles !Dribbleur hors-pair, le Fennec régale. Cette saison le joueur a été classé 3e meilleur dribbleur de la D2 anglaise. Avec une moyenne de 3,4 dribbles réussis par match.Les prestations XXL auraient tapé dans l'œil des clubs de Premier League dont Arsenal, Aston Villa, Everton et Newcastle. L'éventualité de le voir évoluer dans le palier footballistique suprême au Royaume-Uni reste très plausible. Doté d'une qualité technique incroyable, Benrahma possède les arguments pour fouler, dans un avenir proche, les terrains de la Premier League. En effet, il pourrait reproduire le même parcours de son compatriote, Riyad Mahrez.