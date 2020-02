Ligue 1 : Reims accroche Monaco

Ultra réaliste, Angers s'est imposé par la plus petite des marges (0-1) à Brest et s'est ainsi offert son deuxième succès de suite en championnat.

Des Brestois hypnotisés

L'efficacité du SCO

Au coude-à-coude au classement, les deux équipes avaient l'opportunité de distancer la zone rouge et faire un pas de plus vers le maintien. C'est finalement Angers qui s'est rapproché de son objectif en montrant un très grand réalisme ce soir. Dominé, mais très solide derrière, le SCO a parfaitement surpris Brest sur son unique tir cadré de la première période (43eme).Au classement, Angers grimpe à la 12eme position tandis que les Bretons chutent à la 14eme place.Dos à dos en début de première période, les deux formations ont eu du mal à se projeter vers l'avant et on préféré jouer la sûreté en défense.En manque de vitesse dans la zone de vérité, Brest dominait mais de façon stérile malgré une reprise de Samuel Grandsir (28eme) captée sans soucis par Danijel Petkovic, et une tête en arrière de Irvin Cardona (34eme) qui a terminé sa course juste au-dessus de la barre. Un faux rythme qui convenait bien à Angers qui s'est contenté de maintenir à distance le SB29 pour piquer à vif les Bretons juste avant la pause.Toujours aussi appliqué défensivement, le SCO a bien contenu les velléités bretonnes toujours aussi apathiques dans les 30 derniers mètres.Le moment choisi par l'international monténégrin, Petković pour se montrer impérial en stoppant deux tentatives, une frappe du bout du pied droit d'Alexandre Mendy, détournée de l'épaule puis un tir puissant de Gaëtan Charbonnier. Des occasions insuffisantes pour mettre à mal le gardien angevin. On en restera là. Brest enchaîne sur une deuxième rencontre sans victoire en championnat, tandis que le SCO s'est offert son premier succès à l'extérieur en Ligue 1 cette année.