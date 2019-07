Ligue 1 : Qui sera le capitaine de l'OM ?

Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe — Copa América (@CopaAmerica) 9 juillet 2019

Sans tenir compte de ses deux coups de gueule envers l'organisme sud-américain, le numéro 10 argentin n'a pas été au niveau attendu selon l'instance. Dans l'équipe, on trouve Alisson dans les buts. Le gardien brésilien n'a encaissé qu'un seul but en six matches. En défense, Dani Alves est le patron côté droit tandis que Miguel Trauco est à gauche. L'axe est composé de Thiago Silva et Giménez. Dans l'entrejeu, trois milieux de terrain ont été sélectionnés : l'infatigable Arturo Vidal, le guerrier Leandro Paredes et le créatif, Arthur. En attaque, Everton occupe le côté gauche, James le droit et Paolo Guerrero est la référence en pointe. Pas de trace de Gabriel Jesus, héro du Brésil...