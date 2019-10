Ligue 1 : Puel sait que les Verts s'en sortent bien

Ravi du succès inespéré ramené de Bordeaux ce dimanche (0-1), Claude Puel reconnait néanmoins que Saint-Etienne doit encore progresser.

Comme contre Lyon avant la trêve internationale, Saint-Etienne a attendu les dernières minutes pour l’emporter ce dimanche après-midi à Bordeaux (0-1). Un penalty de Denis Bouanga a permis aux Verts d’enchaîner un troisième succès d’affilée au terme d’une rencontre jamais maîtrisée.en conférence de presse. Le successeur de Ghislain Printant vit des débuts de rêve sur le plan comptable, mais est conscient des progrès à réaliser dans le jeu. « On doit encore progresser même si parfois on est capable de bonnes séquences. Certains ont fait un très gros match, d’autres moins.(…) Contre Lyon je n’ai jamais senti l’équipe se désunir de la première à la 90eme minute. Là c’était plus compliqué cet après-midi. Mais c’était à l’extérieur et on doit encore progresser », a insisté le Castrais face aux médias.