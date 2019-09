Ligue 1 : Pour Galtier, le nul n'est pas logique

Déçu d’avoir concédé le nul en fin de match à Rennes (1-1), l’entraîneur de Lille Christophe Galtier a évoqué le manque de justesse de ses joueurs pour faire le break ce dimanche après-midi.

Galtier : « Notre meilleur match à l’extérieur »

En tête pendant une vingtaine de minutes grâce à une réalisation de Jonathan Ikoné , Lille a dû se contenter du partage des points ce dimanche à Rennes (1-1) . Logique ? « Non », répond Christophe Galtier, qui estime que le LOSC aurait « mériter de l’emporter ». « Il aurait fallu être plus adroit et avoir plus de réussite au niveau des décisions arbitrales », a développé l’entraîneur nordiste, qui ne partage pas l’interprétation de l’arbitre sur le but rennais après avoir revu les images. Mais Galtier n’en fait pas un scandale et reconnait que« On a eu dix minutes difficiles en fin de match. Est-ce l’envie de garder le résultat qui nous empêché d’insister dans notre jeu ? Peut-être, a poursuivi l’ancien entraîneur de Saint-Etienne en conférence de presse. On a eu beaucoup de situations très favorables en première période, mais après avoir mené au score, il aurait fallu marquer ce deuxième but, être plus juste à l’approche de la surface adverse. Rennes a l’habitude de jouer des matchs très engagés, très rythmés, et on a été acculés pendant 10-12 minutes sur la fin de match.sur une note plus positive. Au classement , son équipe est 5eme, à un point de Rennes, 3eme.