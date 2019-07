Ligue 1 : Paris, Meunier ne veut vraiment pas en partir

Ci-après le point complet des résultats:

Les spécialistes du ballon rond avaient préalablement annoncé que cette 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations regorgerait des surprises, mais la tournure actuelle de la plus prestigieuse des compétitions africaines laisse véritablement pantois. En effet, rien ne s’est passé comme prévu pour les ténors du continent-mère lors des huitièmes de finale de la grande messe du football africain qui se sont achevés ce lundi soir. Desqualifiées pour le second tour de la compétition, huit cadors ont quitté la. Victimes de cette étape, l', pays hôte, le, champion d'Afrique en titre, mais également le, leet leMaroc -: 1-1 (1-3 aux tab.) Ouganda -: 0-1- Cameroun : 3-2 Egypte -: 0-1- RD Congo : 2-2 (4-2 aux tab.)- Guinée : 3-0 Mali -: 0-1 Ghana –: 1-1 (4-5 aux tab.)1) Bénin 2) Sénégal 3) Nigeria 4) Afrique du Sud 5) Madagascar 6) Algérie 7) Côte d'Ivoire 8) Tunisie1) Maroc 2) Ouganda 3) Cameroun 4) Egypte 5) RD Congo 6) Guinée 7) Mali 8) GhanaSénégal vs Bénin (Nigeria vs Afrique du Sud (Côte d'Ivoire vs Algérie (Madagascar vs Tunisie (