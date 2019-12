Ligue 1 : Pajot bientôt à Metz ?

Invité lui et son agent, ce jeune joueur de 19 ans se trouve à Tunis pour négocier un contrat de transfert au mercato de cet hiver. L'EST compte déjà dans son effectif un défenseur central algérien, Abdelkader Badrane. *Derbali, Bonsu et Chammam blessés La sortie de vendredi dernier contre l'AS Vita Club (0-0) pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions de la CAF (groupe "D") a laissé des traces. Trois joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis ont contracté des blessures musculaires, et devront se soumettre lundi à une IRM et sauter quelques rencontres officielles. Il s'agit de Kwame Bonsu, Samah Derbali et Khelil Chammam. Dans le cas de ce dernier, les blessures sont devenues récurrentes.