Ligue 1 : OM – ASSE reporté à cause du Covid-19

Ci-après les dix chiffres à savoir avant ce grand rendez-vous du football européen :

Les surdouésetd’un côté, les révélationsetde l’autre… Sur le papier, la scintillante confrontation qui mettra aux prises les champions de France et les troisièmes de la Bundesliga promet d’être des plus spectaculaires tant les joueurs offensifs de grand talent sont présents de part et d’autre.Crise sanitaire oblige, ce choc se jouera toutefois à huis clos et sur terrain neutre, comme l'ensemble du tournoi final de laorganisé dans la capitale portugaise,. Paris n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut disputer la première finale de LdC de son histoire. Les partenaires de l’international sénégalais,, devront toutefois se méfier de l’invité surprise du dernier carré de la C1, présent pour la première fois à ce stade de la compétition, mais qui impressionne depuis plusieurs années par son style de jeu très offensif et ses résultats probants.Il s’agit ce soir de la toute première confrontation toutes compétitions confondues entre le Red Bull Leipzig et le Paris Saint-Germain.Le RB Leipzig et le PSG n’ont jamais disputé une finale de LdC. Le RBL pourrait devenir le 7e club allemand différent à atteindre la finale de C1, tandis que Paris pourrait devenir le 1er club français à disputer une finale de Ligue des Champions depuis l'AS Monaco lors de la saison 2003/2004.Le RB Leipzig, fondé en 2009, est passé en une décennie de la 5e division allemande au dernier carré de la C1, par la volonté de Red Bull et de son patron milliardaire, l’Autrichien Dietrich Mateschitz. Une ascension vertigineuse !Le PSG s’est qualifié lors de chacune de ses 3 confrontations en compétition européenne face à des écuries allemandes, dont l’élimination du Borussia Dortmund en 8e de finale de l'actuelle édition de la Ligue des Champions.La redoutable armada lipsienne est invaincue lors de ses 7 derniers duels de Ligue des Champions (5 succès et 2 nuls), et ce, après avoir perdu 4 de ses 8 premiers dans la compétition (3 victoires, 1 nul).Depuis ses débuts dans la compétition en 2013/14, la superstar auriverde Neymar Jr a délivré plus de passes décisives que tout autre footballeur en Ligue des Champions (23) !Le prodige franco-camerounais Kylian Mbappé est impliqué sur 10 buts en 8 matches de Ligue des Champions cette saison (5 buts et 5 passes décisives), soit son meilleur total sur un même exercice dans la compétition.A seulement 33 printemps, le coach du RBL, Julian Nagelsmann, pourrait devenir le plus jeune entraîneur à atteindre la finale de la Ligue des Champions, dépassant Didier Deschamps avec Monaco en 2004 (35 ans).Le virevoltant ailier autrichien de Leipzig, Marcel Sabitzer, est impliqué sur 6 buts lors de ses 6 derniers matches de LdC (4 buts et 2 assists), dont une passe décisive pour l’ouverture du score lors du quart de finale contre l’Atlético de Madrid cette saison.Transféré au RB Leipzig l'été dernier, la pépite franco-congolaise Christopher Nkunku (22 ans) va ainsi affronter son club formateur ce mardi à Lisbonne. Photo: Christopher Nkunku