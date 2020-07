Ligue 1 : OM - ASSE pour lancer la saison

L’opération qui se fera en deux phases s’inscrit selon la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot), dans le cadre de l’application des nouvelles dispositions de la Fifa en la matière.

Nouvelles dispositions

Période d’enregistrement

Les enregistrements et transferts des joueurs au Cameroun ne se feront plus comme avant. Pour la saison 2020-2021 en gestation, la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) a décidé d’appliquer les nouvelles dispositions de la Fifa en la matière. Des amendements apportés par l’instance mondiale du football, au règlement du statut et du transfert des joueurs dont certaines dispositions entrent en vigueur à partir du 1er août 2020.Ainsi donc, l'enregistrement des joueurs et encadreurs se fera uniquement et obligatoirement sur le système Connect de la Fifa. «Il s'agit d’un système électronique lié également au système de régulation des Transferts Nationaux et Internationaux (TMS)», renseigne le service de communication de la Fécafoot. En effet, tout joueur enregistré peut être sujet à un transfert. Etant entendu que l’enregistrement permet à un club de dresser la liste, justificatifs à l’appui, des joueurs avec lesquels il est lié par un contrat. Or, en ce qui concerne les nouvelles dispositions en matière de transfert, la Fécafoot informe que l’opération se fera obligatoirement et uniquement sur le système TMS. «Aucune autre procédure n’est autorisée», apprend-on. D’ailleurs, les transferts à travers le système Fifa Connect «sont suspendus et le transfert manuel interdit».En ce qui concerne la période d’enregistrement, elle e fait en deux phases. La première est ouverte du 1er août jusqu’au 23 octobre 2020 pour les footballeurs professionnels. Et du 1er septembre au 23 novembre 2020 pour les joueurs amateurs. La deuxième phase elle, a lieu dans l’intervalle du 2 au 31 janvier 2021 et est réservée aux clubs qui ont enregistré des joueurs lors de la première période. C’est une obligation pour tous les joueurs qui prennent part aux compétitions organisées par la Fécafoot. Ces dates correspondent aussi à la période de demande et d’établissement des licences des joueurs et des dirigeants des clubs. Notons que selon la Fécafoot, le début de saison est prévu entre fin septembre et début octobre prochain.