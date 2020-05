Ligue 1 : Olivier Pickeu a l’embarras du choix

Interrogé au sujet d'un éventuel report de la CAN 2021, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, estime qu'il est encore trop tôt pour trancher.

Alors que les rumeurs d'un possible report de la CAN 2021 ont enflé ces derniers jours, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, estime que ces hypothèses sont encore prématurées. « Pour nous il est trop tôt pour parler ou se prononcer sur la suite des compétitions. Aujourd'hui, la priorité c’est de se concerter avec les associations membres et avec la FIFA pour trouver des solutions afin de soutenir le football au niveau des clubs, des Fédérations ainsi que des équipes nationales », a réagi le dirigeant malgache, interrogé par BeINSports.

Ahmad : « Sera-t-il possible de terminer les éliminatoires ? »

Trois fenêtres FIFA (septembre, octobre et novembre 2020) restent à ce jour disponibles pour programmer les quatre journées des éliminatoires qui restent à jouer. « C'est à nous tous de voir, moi je ne souhaite pas en tant que responsable anticiper », a ajouté Ahmad, qui n'écarte aucune hypothèse. « On est presque au mois de juin. La question qui se pose est de savoir s'il est possible de terminer les éliminatoires ? » Le retour à la normale dans le ciel africain sera l'une des données clés quand le moment sera venu pour la Confédération de décider si la CAN 2021 peut se jouer aux dates prévues, du 9 janvier au 6 février 2021.