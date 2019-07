Ligue 1 : Nîmes annonce le départ de son directeur sportif

«Je ne vais pas vous dire ce que j’ai vu dans ce match, mais j’ai vu beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, des points forts et faibles, ils ont des joueurs d’expérience qui jouent dans de grands clubs, grâce à eux la Côte d’ivoire sait jouer sous pression», a-t-il indiqué. Le match ne sera pas une partie de plaisir, Belmadi tire la sonnette d’alarme, ses joueurs sont avertis : «C’est une équipe à prendre très au sérieux, très au sérieux, on a toujours eu des difficultés avec cette équipe», a-t-il ajouté. «Mais nous aussi on a nos armes, on se préparera dans de bonnes conditions pour atteindre notre objectif», a-t-il poursuivi. A la question de savoir son avis sur le trophée honorifique de meilleur coach gagné après le premier tour, Belmadi a indiqué : «Meilleur coach ? Un entraîneur sans ses joueurs ne vaut rien on est un groupe complet avec des staffs compétents, le groupe vit très bien, les choses évoluent bien, le groupe est concentré, on fera tout pour atteindre nos objectifs», conclut-il. A lire aussi >> Algérie - Belmadi :«Notre but, rendre fier notre peuple»