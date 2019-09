Ligue 1 : Nice va entamer des discussions pour prolonger deux cadres

L'Allemagne a parfois souffert mais s'est imposée en Irlande du Nord lundi soir (0-2). Les Pays-Bas ont eux écrasé l'Estonie (0-4), comme la Belgique contre l'Ecosse (0-4).

Groupe C : L’Allemagne reprend la tête

Groupe E : La Hongrie ne profite pas du faux-pas croate

Groupe G : Gros coup de la Slovénie

Groupe I : La Belgique humilie l’Ecosse

Battue par les Pays-Bas devant son public vendredi, l’Allemagne était sous pression ce lundi soir au moment de se rendre à Belfast pour y défier l’Irlande du Nord. Face au leader du groupe C, qui n’avait pas encore affronté ni l’Allemagne, ni les Pays-Bas,Rien n’a été simple pour des Allemands malmenés en première période et pas loin d’encaisser le premier but sur une double occasion de Washington. Mais au retour des vestiaires, la donne a changé. L’Allemagne a enfin posé le jeu et a pris de vitesse son adversaire. Halstenberg a ouvert le score d’une superbe volée, puis la panique a gagné les locaux, tout proches de craquer une deuxième fois sur des occasions de Gnabry, Werner et Reus. Gnabry qui a finalement mis les siens à l'abri dans le temps additionnel en misant sur sa vitesse de pointe.Et mieux valait gagner pour l’Allemagne, carSérieux et appliqués, les Oranje s’en sont remis à Babel pour l’emporter. A ceux qui remettent au cause sa présence dans le onze de Koeman, l’ancien joueur de Liverpool a répondu de la meilleure des manières en se trouvant à la réception de deux centres. Depay et Wijnaldum (sur une passe du joueur lyonnais) ont parachevé le succès néerlandais dans le dernier quart d’heure en profitant de l’apathie de la défense estonienne. Les Pays-Bas, toujours troisièmes, reviennent à trois points de l’Irlande du Nord avec un match en moins. Ils recevront justement les Nord-Irlandais en octobre avec la deuxième place du groupe en ligne de mire.Dans le groupe E, le match nul de la Croatie en Azerbaïdjan plus tôt dans la soirée (1-1) offrait à la Hongrie une chance de prendre les commandes. Raté.Mak et Bozenik ont contrecarré les plans magyars, et au classement, les Slovaques réalisent une très belle opération. Ils sont désormais deuxièmes à une longueur de la Croatie, grâce à une meilleure différence de buts que la Hongrie. Ce groupe promet d’être serré jusqu’au bout, puisque le pays de Galles, exempt ce lundi, est aussi en course pour décrocher un billet pour l’Euro 2020.Dominée en Slovénie vendredi, la Pologne avait à cœur de se racheter devant son public. Opposée à l’Autriche dans un choc entre les deux leaders du groupe G,Paradoxalement, les coéquipiers de Lewandowski peuvent se contenter de ce résultat. Car il leur permet de maintenir l’Autriche à trois longueurs. Dans l’autre choc de cette poule,Mal partis dans ces éliminatoires, les Slovènes sont désormais deuxièmes derrière la Pologne. Mais tout reste très serré avec un peloton de chasseurs surtout concernés par la deuxième place, dans lequel la Slovénie, l’Autriche, la Macédoine et Israël se tiennent en trois points.Six sur six pour la Belgique.Un contre conclut par Lukaku a permis aux Belges de prendre l’avantage dès le début de la partie. Ils ont ensuite largement dominé une faible sélection écossaise, qui s’est même fait prendre à son propre jeu en encaissant deux buts sur des phases arrêtées, par Vermaelen et Alderweireld. En deuxième période, De Bruyne a corsé l’addition. Avec 18 points, la Belgique devrait valider sa qualification pour le prochain Euro dès le mois prochain. Derrière,en toute fin de match ce lundi (1-0).