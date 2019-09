Ligue 1 : Navas est à Paris

PSG : Neymar prêt à affronter Strasbourg https://t.co/z17c9aNSG3 — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 7 septembre 2019

NEYMAR : QUEL ACCUEIL DU PARC CONTRE STRASBOURG ?

LE NUMÉRO D’ÉQUILIBRISTE DE THIAGO SILVA

Kevin Trapp : "Neymar va faire une saison énorme avec le PSG car il a envie de gagner des titres" via Canal+ — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 8 septembre 2019

MÊME LEONARDO DÉFEND NEYMAR

Il n’a pas fallu bien longtemps à Neymar pour rappeler à quel point il était brillant sur un terrain. Sa prestation avec le Brésil contre la Colombie vendredi (2-2), avec un but et une passe décisive à la clé , après pile trois mois d’absence, a suffi à retourner ceux qui l’annonçaient perdu pour le football de haut niveau.Il devrait être titulaire pour la rencontre face au Pérou, avant de rentrer à Paris. Ses retrouvailles tant attendues avec le Parc des Princes sont programmées trois jours plus tard, pour la réception de Strasbourg en L1 samedi (17h30). Un moment particulier pour lequel il ne compte pas se défiler. Le Parisien a révélé que Neymar, suivant son état de forme au retour des Etats-Unis, était prêt à disputer cette rencontre. D’autant qu’il sera suspendu pour la venue du Real Madrid en Ligue des Champions par la suite Depuis la clôture du Mercato estival et la fin définitive du feuilleton estival qui avait pour intrigue principale le possible retour du Brésilien au FC Barcelone, ce rendez-vous contre le Racing est entouré en rouge.Ensuite parce que l’accueil du public parisien pour l’ancienne star de Santos pourrait être glacial. Le Collectif Ultras Paris avait insulté Neymar et dévoilé des banderoles hostiles au joueur à l’occasion de la 1ere journée contre Nîmes (3-0) , avant de se faire plus discret face à Toulouse. Quel comportement adoptera-t-il samedi ? Telle est la question. Le PSG met déjà tout en œuvre pour que ce retour se déroule dans une ambiance pacifiée et pour que les différends de l’été soient mis de côté, dans tous les camps concernés, pour le bien commun.Thiago Silva a donné une leçon de communication et délivré un message d’apaisement après le match de la Seleçao vendredi, tout en ménageant les sensibilités de chacun. L’état-major du PSG serait lassé par le comportement de Neymar ? « La direction croit aussi en lui, sinon ils l’auraient laissé partir. » Il est en conflit avec le club au sujet d’une prolongation qui n’est finalement jamais venue ? « Il sait aussi qu’il a commis des erreurs, mais sans avoir de mauvaises intentions. »Pour couronner le tout, Thiago Silva a joué sur la corde sensible pour inciter les supporters à se mettre à fond derrière le natif de Mogi das Cruzes. « Ce garçon est incroyable, j’espère qu’il va faire une super saison. Ce sera inoubliable aussi parce que le PSG fête ses 50 ans. »Le capitaine parisien n’est pas le seul au club à avoir amorcé la réhabilitation au nom de Neymar, dont le silence médiatique dure maintenant depuis deux mois. Avant même la fermeture du marché des transferts, Leonardo avait assuré que les torts étaient partagés entre le PSG et Neymar , que l’homme n’était pas à blâmer dans cette histoire. « C’est un joueur extraordinaire, avait lancé le directeur sportif parisien lors de son numéro au sortir de la victoire de son club à Metz avant la trêve internationale (2-0). Je ne le connaissais pas avant, je ne l’avais jamais vu. Avec le temps, j’apprécie même sa manière d’être. C’est un bon garçon, qui a vécu beaucoup de choses. C’est un joueur très connu et important, il doit vivre avec.Elle est compliquée, il s’est passé des choses qu’on cherche à régler en parlant. » C’est aussi en communiquant que Neymar et les supporters parisiens renoueront le fil. En l’attente d’une prise de parole du Brésilien, le PSG s’en charge.