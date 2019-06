Ligue 1 : Nantes tient le successeur de Tatarusanu

Pour remplacer Ciprian Tatarusanu, parti à Lyon, Nantes s’est offert un joli coup… à moindre coût.



Le FC Nantes et l’@acffiorentina ont trouvé un accord pour le prêt de deux saisons avec option d'achat d’@AlbanLafont (20 ans), sous réserve d'une visite médicale et de tests physiques concluants.https://t.co/BbpO5EVvRY

— FC Nantes (@FCNantes) 29 juin 2019

Franck Kita avait promis une nouvelle arrivée ce week-end, et le directeur général des Canaris a tenu sa promesse. Ce samedi, le FCN a officialisé l’arrivée d’Alban Lafont. L’ancien gardien de Toulouse, parti à la Fiorentina il y a un an, revient en Ligue 1 dans le cadre d’un prêt de deux ans avec option d’achat (estimée à 7M€ par nos confrères de Ouest-France). Une signature soumise à la visite médicale qui aura lieu très prochainement. En attendant, le futur portier de Nantes pose déjà avec son nouveau maillot à la Jonelière, le centre d’entraînement des hommes de Vahid Halilhodzic. A Florence, son avenir était barré par le retour de prêt de Bartlomiej Dragowski, que les dirigeants italiens souhaitaient promouvoir dans la hiérarchie. Nantes, qui avait songé à Mathieu Gorgelin et Brice Samba, a donc choisi Alban Lafont pour garder son but en 2019-20 et 2020-21. Et plus si affinités…