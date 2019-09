Ligue 1 : Nantes-Rennes ou les retrouvailles Stéphan-Gourcuff

Lundi, lors de son passage devant les journalistes à la Jonelière, Christian Gourcuff n’a pas voulu évoquer le Stade Rennais. C'est donc Julien Stéphan, le nouvel entraîneur rennais, qui s'est chargé de parler de leur relation.

Julien Stéphan croisera la route de Christian Gourcuff lors du derby entre Nantes et Rennes ce mercredi (19h00). Les deux hommes se connaissent bien puisque Stéphan était le coach de la réserve rennaise lorsque Gourcuff dirigeait l’équipe première. Installé sur le banc du SRFC depuis environ un an, le fils de Guy Stéphan a lui longuement évoqué sa relation avec le coach nantais, mardi en conférence de presse, dans des propos rapportés par Ouest-France. « Les relations étaient très saines, très professionnelles. On échangeait beaucoup, forcément, a expliqué Julien Stéphan devant les journalistes. Forcément, comme je l’ai rencontré à Lorient et Rennes, j’ai pioché certaines choses chez lui, mais comme j’ai pu en piocher chez d’autres. C’est quelqu’un qui m’a forcément un petit peu inspiré à un moment donné parce que je l’ai côtoyé, parce que j’ai vécu à côté de lui, je l’ai regardé », a raconté l’entraîneur du Stade Rennais S’il confie avoir envoyé un message à Christian Gourcuff au moment du renvoi de ce dernier en 2017, puis être « resté en contact » avec lui les mois qui ont suivi, Julien Stéphan n’a pas voulu commenter le départ difficile de son prédécesseur. « Je pense que quand on vit un limogeage ça doit être très difficile, il n’y a que celui qui le vit qui peut se rendre compte de ce que ça implique et des répercutions que ça peut avoir. (…) Chacun réagit de manière différente, en tout cas il y a de la violence quand ça prend fin plus tôt que prévu. Après, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit et tant qu’on ne l’a pas vécu, je pense qu’on ne peut pas savoir ce que ça représente. » Surtout que Stéphan, lui, n’a pas encore connu pareille expérience…