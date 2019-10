Ligue 1 : Monaco veut lever l'option d'achat de Slimani

La coupe du monde des joueurs de moins débute ce soir au Brésil. Qualifié suite à la disqualification de la Guinée, le Sénégal va honorer sa première participation dans cette compétition de cette catégorie.

Le Sénégal est logé dans le groupe D de la coupe du monde des moins de 17 ans. Les lionceaux partagent cette poule avec les Etats-Unis, le Pays-Bas et le Japon. La compétition débute ce samedi, mais les poulains de Malik Daf entrent en lice ce dimanche. Les lionceaux débutent la compétition face aux Américains, à 20H GMT. 3 jours plus tard, mercredi, le Sénégal affrontera les Pays-Bas à 20H GMT. Pour son dernier match lors des matches de poule, les lions de la Téranga vont défier le Japon, le samedi 2 novembre à 23H GMT.