Ligue 1 : Mbaye Niang buteur face à l'Olympique de Marseille

Valentin Rongier a connu une première titularisation plutôt positive avec l’OM, dimanche soir, contre Rennes (1-1). L’ex-milieu nantais a mal démarré mais s’est ensuite bien rattrapé, rendant au final une copie plus que correcte.

Une entame fébrile de Rongier

Rongier affiche déjà un gros volume

André Villas-Boas avait prévenu : il avait prévu de prendre son temps avec Valentin Rongier. Arrivé après la clôture du Mercato estival, l’ancien Nantais s’est contenté de 11 minutes à Monaco (3-4), 13 minutes contre Montpellier (1-1) et 7 minutes à Dijon (0-0) pour ses trois premières apparitions avec le maillot olympien, le trio Lopez - Strootman - Sanson donnant alors satisfaction. Mais l’heure du joueur de 24 ans est arrivée dimanche soir, face à Rennes (1-1). Titularisé pour la première fois par le technicien portugais, le natif de Mâcon a, dans un premier temps,A l’image de son équipe, Rongier n’a pas vécu une première mi-temps de rêve. Fébrile dans ses premières prises de balle, i, que Niang, servi par Raphinha, n’a pas réussi à exploiter. Plus globalement, son positionnement ne l’a pas aidé et son visage, comme celui de son équipe, a changé après le retour des vestiaires. Passé du 4-2-3-1 au 4-3-3, les Phocéens ont vu leur recrue monter en puissance et prendre beaucoup plus de poids dans l’entrejeu. L’homme aux 135 matchs avec Nantes a évolué dans un rôle de box-to-box qui lui correspond beaucoup mieux que celui de pur récupérateur qui était le sien en début de match, ou que celui de meneur lors de son entrée contre Dijon.Rongier a ainsi terminé la rencontre avec 85 ballons touchés, soit le troisième plus grand total de la rencontre derrière ses coéquipiers excentrés Sakai (109) et Sarr (92). Et il a su quoi en faire, en distribuant deux passes clés,D’une belle volée du gauche (44eme), il est d’ailleurs passé proche de donner une autre dimension à sa prestation. Du haut de son mètre 72, il a également pesé défensivement en remportant deux duels aériens, mais surtout en réalisant quatre tacles et trois interceptions, le deuxième meilleur total dans chacune des catégories. Les statistiques ne se suffisent jamais à elles-mêmes. Mais elles donnent, ici, une idée de ce que peut apporter Rongier dans l’entrejeu marseillais, qui fera l’objet d’une rude concurrence cette saison.