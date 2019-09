Ligue 1 : Marseille pourrait lancer un jeune mardi contre Dijon

👕 Casimir #Ninga : 🔂 68' - Entrée en jeu ⚽️ 78' - But ⚽️ 86' - But ⚽️ 89' - But Retour sur la victoire d'@AngersSCO (4-1) et le triplé ultra-rapide de son attaquant 🇹🇩 ➡ https://t.co/Hn0l3nyru2 pic.twitter.com/1xyn0Hw3O8 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 22 septembre 2019

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (23/09/2019)

Cette semaine, nos représentants africains sur leont été particulièrement prolifiques, en inscrivant un total de 32 réalisations sur les terrains européens. Auteur deréalisations en autant d'apparitions en ce début de saison en Raiffeisen Super League suisse , le "serial-buteur" camerounais des Young Boys de Berne,, occupe toujours la tête de notre Top 10 des meilleurs buteurs africains en Europe. Des performances exceptionnelles qui permettent également à l'attaquant de 26 ans de trôner au sommet du classement des meilleurs artificiers du championnat suisse. A lire aussi >> Suisse: Jean-Pierre Nsamé affole les compteurs A la seconde marche du podium, ils sont déjà trois joueurs à comptabiliserréalisations dans leurs escarcelles alors que l’exercice 2019/2020 vient à peine de démarrer. Ainsi, le canonnier gabonais d'Arsenal,, qui a fait parler la poudre à six reprises lors de ses six premières apparitions en Premier League , s’installe à la seconde place du classement en compagnie de l'expérimenté buteur congolais,(Royal Antwerp) et de l'attaquant cap-verdien du FC Porto,. Il convient de noter également que la grande performance du week-end écoulé est à mettre à l’actif de l'attaquant international tchadien,, qui s’est remarquablement illustré dimanche en inscrivant un incroyable triplé en seulement une dizaine de minutes, lors de la victoire d'contre(4-1) pour la sixième journée deTOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 6 buts 2) Mohamed Salah et Sadio Mané : 4 buts 3) Jordan Ayew et Moussa Djenepo : 2 buts TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Victor Osimhen : 5 buts 2) Habib Diallo : 4 buts 3) Eric Maxim Choupo-Moting, Islam Slimani, Casimir Ninga et Kalifa Coulibaly : 3 buts TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Ansu Fati et Ramon Azeez : 2 buts 2) Samuel Chukwueze, Thomas Partey et Allan Nyom: 1 but TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 3 buts 2) Streli Mamba : 2 buts 3) Salif Sané, Ellyes Skhiri, Dodi Lukebakio, Ihlas Bebou et Achraf Hakimi: 1 but TOP 3 des meilleurs buteurs africains en: 1) Christian Kouamé : 3 buts 2) Gervinho et Kevin-Prince Boateng, Alfred Duncan et Hamed Junior Traorè : 1 but