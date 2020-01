Ligue 1 : Lyon recrute un jeune gardien camerounais

Alors qu'il était déclaré intransférable jusque-là, Federico Chiesa pourrait prochainement quitter la Fiorentina. La Juventus Turin et l'Inter Milan sont à l'affût.

En une phrase, Rocco Commisso a réveillé l'attention des meilleurs clubs d'Europe. Le propriétaire de la Fiorentina a tenu un discours assez surprenant au sujet de Federico Chiesa. Tuttosport a dévoilé ce samedi que l'homme d'affaires avait pour la première fois ouvert la porte à un départ de sa pépite. « Je voudrais que Federico reste mais s’il veut s’en aller... » aurait-il annoncé avec plein de sous-entendus.Depuis sa révélation au plus haut niveau, l'international italien était couvé par son club formateur. Désormais, il est susceptible de s'en aller. Et tous les clubs qui s'étaient heurtés au refus catégorique de la Fiorentina jusque-là vont avoir le loisir de préparer leurs meilleurs offres. Une chose est sûre, elles devront être conséquentes. Le joueur de 22 ans est l'élément le mieux valorisé du club qui pointe actuellement au 15eme rang de la Serie A. 60 millions selon Transfermarkt. Mais beaucoup plus pour remporter une bataille qui met déjà aux prises les deux ogres italiens : la Juventus Turin et l'Inter Milan.Mais comme en championnat, le club lombard pourrait contre-attaquer rapidement. D'autant plus que la concurrence étrangère pourrait rapidement se montrer oppressante. Ces derniers mois, l'ailier droit a été suivi par le PSG, le Bayern Munich ou Liverpool. Le natif de Gênes a été impliqué sur sept buts en 15 apparitions cette saison. Des statistiques qui lui ont permis d'être appelés en sélection nationale à 17 reprises. Lors du dernier regroupement, il a marqué son premier but sur la scène internationale.