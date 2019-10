Ligue 1 : Lyon peut oublier Sampaoli

Les équipes africaines enregistrent un certain nombre de forfaits avant les matchs amicaux du mois d'octobre, qui débutent ce jeudi.

Malcuit n'est pas venu

L'imbroglio Mbaye Niang

De tout cœur avec mes potes actuellement à Singapour pour Senegal-Bresil, une blessure m’ayant empêché de faire le voyage avec la sélection. Le médecin de la sélection et le coach ayant constaté avec professionnalisme mon indisponibilité.

“Gaindé un jour, gaindé toujours”.🇸🇳 — M'Baye Niang (@MBaye9Niang) October 8, 2019

pour les sélections africaines. Une semaine durant, les équipes non concernées par le tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2021 vont profiter de ce rendez-vous FIFA pour s'étalonner. Du moins les joueurs aptes pour ces matchs de préparation. Car, comme souvent en pareilles circonstances, les forfaits sont nombreux. Certains étaient prévus. C'est par exemple le cas de, que le nouveau staff du Syli national de Guinée, dirigé par le Français Didier Six, a préféré laisser au repos, en phase avec son retour progressif à l'entraînement du côté de Liverpool. Idem pour son coéquipier chez les Reds. L'Egyptien va mettre à profit cette trêve internationale pour reprendre des forces. « Je me suis mis d'accord avec lui sur le fait que c'est dans son intérêt et dans celui de l'équipe nationale qu'il se repose », a déclaré Hossam El Badry, le nouveau sélectionneur des Pharaons, opposés au Botswana.Blessé avec Wolverhampton face à Manchester City,s'est fait porter pâle pour les deux rencontres amicales à venir, face à la Libye et au Gabon. Le latéral gauche de l'Hassania Agadir, Abdelkarim Baadi, remplace l'ancien Angevin. Son rappel permet aussi de compenser l'absence de Kévin Malcuit. Le latéral droit du Napoli, toujours désireux de jouer pour les Bleus, a décidé de ne pas honorer la convocation de Vahid Halilhodzic. De son côté, la Fédération tunisienne de football a annoncé dès le début du stage le forfait de Marc Lamti, et son remplacement par Adam Ben Lamin. Un autre Germano-Tunisien, Mohamed Dräger (Paderborn), est très incertain. Blessé à l'entraînement, l'attaquant Firas Chaouat (CS Sfaxien) manquera à l'appel face au Cameroun, samedi à Radès. Du côté des Lions Indomptables, Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG, cotes douloureuses), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys Berne, cuisse) et Gaëtan Bong (Brighton, adducteurs) feront défaut.Terminons ce tour d'horizon par les. Sur la troisième marche du podium en juillet dernier, lejoue un match de gala face au Brésil dimanche à Singapour. Les Super Eagles seront privés pour l'occasion de Kenneth Omeruo (Leganés), de Samuel Kalu (Bordeaux) et d'Ola Aina (Torino), tous blessés. Face à cette même Seleçao,. Un forfait du Rennais qui a généré une certaine cacophonie, alimenté des rumeurs de bagarre, et justifié une prise de position du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, ainsi qu'un message apaisant du principal intéressé (reproduit ci-dessous). Cela permettra à Aliou Cissé de tester d'autres combinaisons en zone offensive, ce jeudi (14h) à Singapour. Quant à l', c'estque les Fennecs accueillent jeudi la RD Congo, avant d'aller défier la Colombie, mardi prochain à Lille.