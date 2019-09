Ligue 1 : Lucas Perrin titulaire avec l'OM face à Dijon

Le latéral droit du Paris Saint-Germain Thomas Meunier a de nouveau évoqué son futur alors que son contrat dans la capitale se terminer en juin prochain.

Libre en juin prochain, Thomas Meunier (28 ans), le latéral droit du Paris Saint-Germain, n’a pas changé son discours. Pisté par plusieurs écuries étrangères, dont la Juventus Turin , l’international belge ambitionne toujours de rempiler avec le club de la Capitale. «, a expliqué ce mardi l’ancien joueur du Club Bruges en conférence de presse. Si ce n’est pas pour un transfert parfait, sportivement et autre, alors je reste là où je suis bien. J’ai toujours eu la sensation de rester sur ma faim au PSG. A Bruges, je voulais partir parce qu’on avait fini sur un titre et ma saison était accomplie. Partir d’ici avec un manque, ça me ferait bizarre. »Selon certaines indiscrétions, les dirigeants parisiens ont bel et bien prévu de lui proposer un nouveau bail, Thomas Meunier reste dans l’attente jusqu’à nouvel ordre. « On n'a pas réactivé de discussions de prolongation, a indiqué le Diable Rouge devant les journalistes. S'il y a une envie réciproque, ensuite, ça se fera rapidement. On en reparlera plus tard, c'est le moment de se concentrer sur le terrain.découvrir un pays ou une ville que je ne connais pas. »Alors que Thilo Kherer et Colin Dagba avaient la préférence de Thomas Tuchel en début de saison, Thomas Meunier a profité des blessures pour glaner du temps de jeu. « Le réel plaisir, tu le prends quand tu joues, a déclaré le numéro 12 du PSG. J’ai toujours cette même sensation que quand j’étais gosse quand je suis sur un terrain.(…) Il y a des situations qui pourraient être encore plus difficiles vu mon contrat. Je pourrais être en tribunes tant qu’il n’y a pas d’accord, un peu comme Adrien (Rabiot), et ce n’est pas le cas avec moi. Je pense que le staff est conscient de mon travail et m’inclut toujours dans le groupe, et c’est le plus important. »