Ligue 1 : L’OGC Nice officialise sa première recrue

Chelsea souhaiterait pas reprendre Jérémie Boga🇨🇮 dans son effectif malgré ses bonnes prestations cette saison avec Sassuolo. L'ailier ivoirien a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en série A. Chelsea regrettera t'il ce choix comme ce fut le cas de Salah et De Bruyne? pic.twitter.com/2Kjv0Q3ewS — Le Foot225 🇨🇮 (@LeFoot225) June 1, 2020

Inconnu pour le public Ivoirien, l'attaquant de Sassuolo pense à un retour en sélection, lui qui a fait le parcours chez les jeunes en équipe de France. Retrouver la sélection fait partie de ses envies. « J’ai joué pour les U16, U17 et U19 français, puis un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire. Je suis français mais mes origines sont la Côte d’Ivoire. Ça a toujours été un choix du cœur. Je n’ai fait qu’une sélection. Là, j’ai parlé avec le nouveau sélectionneur (Patrice Beaumelle), on va voir comment ça va se passer et j’espère faire mon retour très bientôt », a-t-il déclaré à RMC Sport. Rappelons que Boga a fêté sa première sélection en entrant en jeu face à la Guinée lors des éliminatoires de la CAN 2019, le 10 juin 2017. A lire aussi >> Sassuolo veut garder Boga