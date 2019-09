Ligue 1 : Liénard soulagé après la victoire de Strasbourg

Dimitri Liénard, auteur du but de l’égalisation vendredi soir contre Nantes, était très soulagé après la première victoire de Strasbourg en championnat (2-1).

Liénard : « On lance notre saison à domicile et tant mieux »

Strasbourg a dû attendre la 6eme journée pour serrer le poing en Ligue 1. Mais cette fois, le Racing est libéré. Contre Nantes , les hommes de Thierry Laurey ont été menés avant de renverser la vapeur (2-1), en grande partie grâce à l’entrée de Dimitri Liénard, auteur du but de l’égalisation. « Je ne sais pas si c’est moi qui ai tout changé, a souri l’intéressé au micro de Canal+Sport après le coup de sifflet final.Je suis toujours frustré de ne pas commencer les matchs mais dans ce stade c’est incroyable je suis dans mon jardin », a poursuivi le natif de Belfort, remplaçant au coup d’envoi et lancé dans le match à la mi-temps.Avant cette rencontre, Strasbourg occupait une inquiétante 18eme place. En attendant la suite de cette 6eme journée de Ligue 1, le Racing remonte à la 13eme place et respire un peu mieux.Depuis le début de la saison, on a déjà beaucoup donné et on était en manque de réussite en championnat. On lance notre saison à domicile et tant mieux, parce que ça aurait été difficile si on n’avait pas gagné vu le calendrier qui nous attend sur les deux prochains matchs », estime le milieu strasbourgeois. La semaine prochaine, Strasbourg enchaînera en effet Lille et Montpellier en quelques jours.