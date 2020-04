Ligue 1 : L'hommage du PSG à un supporter décédé

Porte-parole du mouvement Ultra en France, James Rophe est décédé. Le PSG lui rend hommage.

"Un acteur majeur du rapprochement entre le Club et le mouvement Ultra"





"C’est avec une immense tristesse que la grande communauté du Paris Saint-Germain vient d’apprendre le décès de James, des suites d’une longue maladie, écrit le Paris Saint-Germain dans un communiqué officiel. "Figure engagée et charismatique des tribunes du Parc des Princes et porte-parole de l’ANS (Association nationale des supporters), cet amoureux profond des Rouge et Bleu avait été un acteur majeur du rapprochement entre le Club et le mouvement ultra. Rapprochement qui aboutira, le 29 septembre 2016, au retour des ultras dans les tribunes du Virage Auteuil".

"James vivait PSG et restait un fidèle des tribunes du Parc des Princes malgré la maladie"







"Par son sens des responsabilités, sa volonté de nourrir un dialogue permanent et sa capacité à promouvoir la vision d’un Parc des Princes résonnant d’un soutien fervent, fidèle et sans violence, « James » aura grandement contribué à recréer une atmosphère passionnée. Il vivait Paris Saint-Germain et restait un fidèle des tribunes du Parc des Princes malgré la maladie. Il y a quelques semaines, malgré la fatigue, il était d’ailleurs présent à Dortmund avec le secret espoir de vivre cette année le sacre des Parisiens. Il laisse derrière lui ses trois enfants, sa sœur, sa famille, ses nombreux amis des tribunes. Et un grand vide dans la culture du supportérisme parisien. James, ton club se souviendra toujours de toi".







James, ton club se souviendra toujours de toi. 🙏❤️💙

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 29, 2020



Le coeur en miette. C’était un ami, un mentor. Un mec passionné et passionnant. Il portait haut ses convictions et se battait pour la voix des tribunes. T’étais un roi, James. Où tu es, nous sommes là.. 💔❤️ pic.twitter.com/w50cTxBWzm

— Ambre Godillon (@AmbreGodillon) April 29, 2020



RIP JAMES 🙏🏽🌹.

Un amoureux du club qui va grandement nous manquer, mes condoléances à sa famille.



❤️💙 @PSG_inside



— Kylian Mbappé (@KMbappe) April 29, 2020

Suivis par des millions de fidèles, les clubs de football sont de grandes familles. Celle du Paris Saint-Germain est en deuil. James Rophe, supporter emblématique du club de la capitale et porte-parole du mouvement Ultra, s'est éteint. Le club a tenu à lui rendre un vibrant hommage à travers un communiqué officiel.. Il avait contribué à la création de l'ANS (association nationale du supporters) et à celle du CUP (Collectif Ultras Paris) (CUP)Si le Parc des Princes sonne creux en ce moment, nul doute qu’à sa réouverture, les supporters parisiens sauront rendre hommage à cette personnalité qui aura marqué l’histoire du club à jamais.