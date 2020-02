Ligue 1: les tops et les flops avant la 26ème journée (vidéo)

L'attaquant du PSG Mauro Icardi serait favorable à un retour en Italie à la fin de la saison d'après sa femme Wanda Nara.

Les statistiques d’Icardi au PSG sur le déclin

Mauro Icardi pourrait ne pas faire vieux de vieux os au Paris SG. Prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Inter de Milan aux champions de France, l’attaquant argentin est ouvert à toute éventualité pour la saison à venir. Rester dans la capitale française, retourner en Italie ou même découvrir un nouveau championnat,Dans un entretien accordé au magazine Oggi, et qui sera disponible jeudi, elle a confié : « Si Mauro ira à la Juve un jour ? Je ne sais vraiment pas, je ne sais même pas si nous vivrons à Milan ou à Paris l'année prochaine. Avec le football on ne peut jamais savoir. Il choisira et nous, on le suivra ».Icardi a parfaitement entamé son parcours avec le PSG, marquant 17 buts lors de ses 16 premières rencontres avec la formation de Thomas Tuchel.Un rendement en baisse et qui suggère qu’il n’est plus aussi chaud pour s’inscrire dans la durée avec le club francilien. Wanda n’a voulu donner aucune indication sur l’option la plus probable pour son mari, mais elle a tenu à souligner : « Je connais très bien Mauro et je sais exactement ce qu'il veut en tant que footballeur et ce qui le fait se sentir bien en tant qu'homme ». Le mystère reste total.