Ligue 1: les tops et les flops avant la 21ème journée (vidéo)

🚨 Officiel : Álvaro Odriozola au Bayern. pic.twitter.com/fqvV0d0pOG — FCBayern France 🇫🇷 (@FCBayern_French) January 22, 2020

Leaime décidément piocher chez les grands d'Espagne. En effet, et après avoir recrutésous la forme d'un prêt avec option d'achat à 120 M€ en provenance du, le géant bavarois a annoncé ce mercredi l'arrivée d'(24 ans), latéral droit du: « Après des discussions internes, nous avons décidé de répondre à la demande de notre entraîneur Hansi Flick pour un renforcement sur la ligne défensive et avons opté ensemble pour Álvaro Odriozola. Nous sommes très heureux de ce transfert et remercions les dirigeants du Real Madrid pour les discussions très amicales et coopératives » , a ainsi indiqué, PDG du, dans le communiqué du club allemand. Il convient de noter que le défenseur international espagnol (4 sélections avec la Roja), barré du côté de la "Maison Blanche" par, sera prêté aujusqu'au 30 juin 2020.