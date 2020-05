Ligue 1 : Les recours déposés par l'OL, Amiens et Toulouse rejetés

Déboutés par le Tribunal Administratif de Paris, l'OL, Amiens et Toulouse doivent désormais saisir le Conseil d’État pour espérer obtenir gain de cause devant la justice.

Après avoir déposé deux recours devant le Tribunal Administratif de Paris, l'Olympique Lyonnais devra désormais saisir le Conseil d’État, au même titre qu'Amiens et Toulouse. Les trois clubs contestaient le classement final de Ligue 1 après l'arrêt de la saison décrété par la LFP. L'instance se félicite de ce premier verdict."La LFP a pris connaissance avec satisfaction du rejet des recours introduits par l’Olympique Lyonnais, l’Amiens SC et le Toulouse FC devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, peut-on lire dans un communiqué officiel. Celui-ci a logiquement retenu, par trois ordonnances rendues ce vendredi après-midi, que les décisions de portée générale prises par le Conseil d’administration de la Ligue le 30 avril dernier ne pouvaient être contestées que devant le Conseil d’État, qui est compétent pour connaître des actes de nature réglementaire pris par les autorités à compétence nationale telles que la LFP.Bernard Joanin, président d'Amiens, a réagi en indiquant sur la chaîne L’Équipe que son écurie déposerait sa requête en référé devant le Conseil d'État, ce lundi. « Le Conseil d'État est le plus haut niveau en termes juridiques. Il n'y aura pas de possibilité de faire appel de sa décision. Cette décision de rétrograder Amiens est injuste, infondée et cohérente. Si le juge nous donne raison, ce sera à la Ligue de trouver une solution. »