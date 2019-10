Ligue 1 : Les réactions des entraîneurs

Grâce à un but inscrit tardivement, Amiens a arraché le point du match nul sur la pelouse de Nîmes (1-1).

Le debrief

L’instant T :

Pendant la majeure partie de la seconde période, Amiens a poussé, jusqu’à penser pouvoir égaliser, lorsque l’arbitre de la rencontre a fini par accorder un pénalty sur une main d’Anthony Briançon à la 90eme minute de jeu. Finalement, Monsieur Stinat est revenu sur sa décision après avoir consulté le VAR. Les Amiénois ne se sont pas pourtant démobilisés et, en fin de match, ont fini par obtenir ce qu’ils étaient venus chercher, à savoir au moins un point.

Les buts

Les tops et les flops

Lucas Dias (8)

Pablo Martinez (7)

Sehrou Guirassy (4)

La feuille de match

NÎMES - AMIENS : 1-1

Nîmes

Amiens

Le défi physique a pris le pas sur le jeu. Pendant un temps, Nîmes a bien cru gagner cette bataille, après avoir ouvert le score grâce à Pablo Martinez (41eme). Mais c’était sans compter sur Amiens, qui était bien décidé à repartir du stade des Costières avec au moins un point. Tout d’abord, c’est Stiven Mendoza qui a cru pouvoir ramener les siens à égalité. Complètement oublié au second poteau, le Colombien a vu son plat du pied gauche venir mourir sur le poteau (56eme).Derrière, les Amiénois sont restés vigilants. En effet, le club entraîné par Lukas Elsner est le club qui encaisse le plus de buts en dehors de la surface de réparation. En fin de match, l’arbitre a accordé un penalty aux partenaires de Mathieu Bodmer, avant de revenir sur sa décision après avoir consulté le VAR. Amiens, qui a fini par égaliser par Arturo Calabresi (90eme+4), se contentera de ce point qui lui permet de se retrouver 12eme avec 12 points, tandis que Nîmes, qui peut remercier son gardien Lucas Dias, flirte toutefois avec la zone de relégation (17eme, 10 points).But de Nîmes ! Sur un corner tiré par Romain Philippoteaux, Pablo Martinez, dans la surface de réparation, trouve l’ouverture, d’une demi-volée du pied droit ! Normalement au marquage, Arturo Calabresi est fautif.But d’Amiens ! Après un corner, le ballon navigue dans la surface de réparation. La défense nîmoise ne parvient pas à se dégager et Arturo Calabresi, aux six mètres, n’a plus qu’à pousser le ballon au fond, du pied droit !Lucas Dias se souviendra très certainement de sa première titularisation de la saison. Le remplaçant de Paul Bernardoni dans la cage nîmoise s’est illustré avec de nombreux arrêts décisifs (24eme, 42eme, 74eme et 84eme). Il a longtemps retardé l’échéance mais n’a rien pu faire sur l’égalisation.Transfuge de Strasbourg et revenu dans son club formateur cet été, Pablo Martinez a trouvé l’ouverture, d’une belle demi-volée sur corner (41eme), alors que son équipe manquait clairement de solutions. Décisif offensivement mais également défensivement, l’arrière, qui a marqué son premier but de la saison, a fait un match plein.Trop esseulé devant, Sehrou Guirassy a été peu trouvé par ses partenaires. Les centres de ces derniers n’ont pas été bien nombreux et l’avant-centre, qui a cadré une seule de ses deux frappes (24eme), a été davantage cherché à l’entrée de la surface de réparation, mais sans plus de réussite. Averti à la demi-heure de jeu pour contestation, l’Amiénois ne s’est certainement pas livré à 100% ensuite.Temps humide – Pelouse excellente: M.Stinat (: Martinez (41eme) pour Nîmes - Calabresi (90eme+4) pour Amiens: Mendoza (29eme), Guirassy (30eme), Aleesami (76eme) et Dibassy (90eme+5) pour AmiensDias () – Alakouch () puis Sarr (51eme), Briançon (cap) (), Martinez (), Paquiez () - Fomba (), Valls () puis Valerio (90eme+2) - Ripart (), Duljevic () puis Buades (65eme), Philippoteaux () - Denkey (: Rabouille (g), Ben Amar, Landre, Sainte-Luce: B.BlaquartGurtner (cap) () – Calabresi (), Chedjou (), Dibassy (), Aleesami () - Gnahore (), Blin () puis Bodmer (84eme) - Otero () puis Diabate (66eme), Kakuta (), Mendoza () puis Talal (90eme+7) - Guirassy (: Dreyer (g), Eneme Ella, Gendrey, Lefort: L.Elsner