Ligue 1 : Les rares confidences de Kimpembe

Avant le Classico, Presnel Kimpembe s’est confié au Parisien ce samedi. Le défenseur du PSGa notamment évoqué les moments difficiles de la saison dernière et sa vie privée.

Kimpembe a eu des problèmes dans sa vie privée

Dimanche soir, dans le vestiaire parisien, il sera l’un de ceux qui se sentira le plus concerné par l’affiche contre l’Olympique de Marseille. Presnel Kimpembe est un enfant de la région parisienne et du PSG. Le Clasico contre l’OM signifie beaucoup pour lui, même si la saveur a disparu chez beaucoup.Je sais que le Clasico existera toujours », confie le défenseur de 24 dans les colonnes du journal Le Parisien. Le natif de Beaumont-sur-Oise y va même de sa pique pour chauffer ses adversaires : « Je ne connais pas du tout Marseille et je n’y mettrai jamais les pieds. Cela ne m’intéresse pas du tout et ça ne m’intéressera jamais. Je ne connais que Paris, moi. » Le champion du monde 2018 sort de son silence médiatique dans cette grande interview publiée ce samedi. Un moment pas anodin, puisque Presnel Kimpembe remonte la pente après une année galère. Ces dernières semaines, outre son retour à la compétition en club après une opération pour sa pubalgie, il a retrouvé les Bleus après plusieurs mois d’absence.Surtout que lui, plus qu’un autre, a eu droit à une saison 2018-19 galère, marquée par sa main contre Manchester United en 8eme de finale retour de Ligue des Champions. « Cela m’a fait mal. C’est un moment qu’on n’oubliera jamais dans nos vies et nos carrières », souffle-t-il aujourd’hui. Après cette main involontaire durement sanctionnée, Presnel Kimpembe a vécu des mois catastrophiques en défense.au cinquième mois de grossesse. « C’était dur d’avoir le sourire pendant ces moments-là. (…) C’était une vie un peu compliquée pendant quatre mois », raconte-il dans Le Parisien, en évoquant ses visites à l’hôpital, de nuit, pour ne pas être reconnu et dérangé. Aujourd’hui, le bébé va mieux et Kimpembe va de l’avant. « Je suis plus sobre. C’est aussi le fait d’être devenu papa. J’ai d’autres responsabilités. Je suis un peu plus posé », sourit-il.