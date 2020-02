Ligue 1 : Les compos de PSG-Montpellier

🇨🇩 Joyeux anniversaire à la légende du @TPMazembe Robert Kidiaba! 🧤 Il avait une célébration assez unique! 🤣 pic.twitter.com/Z5ByHjQjQh — CAF - FR (@caf_online_FR) February 1, 2020

Gardien emblématique des '' et du TP Mazembe , «Abraham» comme on se plaisait à appeler du côté de la, s’est fait connaître, non seulement par ses arrêts spectaculaires, mais en plus par sa célèbre danse appelée «danse de la paix». L'enfant dea réussi notamment à unir une République Démocratique du Congo divisée par les querelles internes en 2009 en remportant le Championnat d’Afrique des Nations. Ayant tout gagné ou presque (un CHAN, 3 Ligues des Champions de la CAF, 2 Supercoupes de la CAF et 6 championnats locaux),dispose certainement de l’un des meilleurs palmarès du Continent africain. A lire aussi >>