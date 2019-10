Ligue 1 : Le Strasbourgeois Lala revient sur son été agité

«Qui peut savoir ce qu’il peut se passer d’ici un an ou deux...»

sait parfaitement jongler entre ses activités de footballeur et d’homme d’affaires. Mais à bientôt 35 printemps, l'ancien canonnier dua avoué qu’il pensait de plus en plus à une possible retraite: « Je ne suis pas un fou. Je ne suis pas obsédé par l’entraînement, mais par le succès, ce qui est totalement différent. J’aime toujours le football. J’adore divertir les supporters et les gens qui aiment Cristiano», a affirmélors du lancement de son parfum en Italie, avant d’ajouter dans des propos relayés par» Il convient de noter quegère déjà sa reconversion. Il possède un hôtel à son nom, une marque de vêtements et maintenant son propre parfum. De quoi s’occuper, forcément, après sa très riche carrière. Pour rappel,est sous contrat avec les Bianconeri jusqu’en. A lire aussi >> Juventus : Kylian Mbappé courtisé pour l’après-Ronaldo ?