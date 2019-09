Ligue 1: Le PSG était la « pire » option pour Wanda Nara

Découvrez le programme de ce vendredi des qualifications à l'Euro 2020 avec le choc entre l'Allemagne - Pays-Bas comme affiche principale.

Groupe C : Allemagne - Pays-Bas, dénouement périlleux ?



Estonie - Biélorussie (18h00)



Allemagne - Pays-Bas (20h45)



Groupe E : Bale, ça va mieux en sélection, aussi ?



Pays de Galles - Azerbaidjan (20h45)



Slovaquie - Croatie (20h45)





Groupe G : La Pologne, au plus que parfait ?



Slovénie - Pologne (20h45)



Autriche - Lettonie (20h45)



Groupe I : La Belgique sans Hazard, ça donne quoi ?



Chypre - Kazakhstan (18h00)



Saint-Marin - Belgique (20h45)



Ecosse - Russie (20h45)



La balle est au centre. Qui reprendra définitivement l’avantage ? Depuis le 13 octobre 2018, l’Allemagne et les Pays-Bas se sont rencontrés à trois reprises. Les Néerlandais avaient remporté la première manche, et assez largement, dans le cadre de la Ligue des Nations (3-0). Ils avaient arraché le nul en toute fin de rencontre au retour (2-2). La Mannschaft a réagi en s’imposant, au bout d’un match fou, à la Johan Cruijff Arena (2-3) en mars dernier. Le bilan est donc à l’équilibre et la confrontation de ce vendredi soir vaut cher. Memphis Depay (Pays-Bas) vs Toni Kroos (Allemagne)[/caption] Gareth Bale a vécu un été agité. Le Real Madrid a tout fait pour s’en débarrasser lors du Mercato, mais il n’a pas été affecté. C’est d’ailleurs ce qu’il a confié en conférence de presse, assurant qu’il ne s’agissait même pas de la pire période de sa carrière. Son début de saison avec la Casa Blanca, plutôt encourageant puisqu’il a délivré une passe décisive, et inscrit un doublé à Villarreal (2-2) laisse aussi augurer du mieux en sélection, où il est un pilier.Souvent installé en pointe par Ryan Giggs, l’ancien joueur de Tottenham doit maintenant retrouver toute son influence. 4eme de la poule, son équipe aura bien besoin de lui.Quatre matchs, quatre victoires, huit buts inscrits, aucun encaissé : la Pologne réussit une campagne qualificative quasi parfaite, offensivement comme défensivement. Va-t-elle enchaîner, en Slovénie ?Et en défense, Kamil Glik, touché à la cheville gauche lors de la rencontre entre Monaco et Strasbourg, est incertain. Blaise Matuidi l’a avoué en conférence de presse , l’équipe de France n’est pas la même sans Kylian Mbappé. Le constat peut aussi s’appliquer avec le Portugal lorsqu’il est privé de Cristiano Ronaldo, ou l’Argentine sans Lionel Messi. Et la Belgique ? Pour la première fois depuis deux ans, les Diables Rouges vont jouer sans leur capitaine, Eden Hazard, pas encore remis d’une blessure à la cuisse contractée avec le Real Madrid . Les hommes de Roberto Martinez n’ont pas trop à s’inquiéter, puisqu’ils ont décroché quatre victoires en quatre matchs.« C’est important d’être bons sans Eden », a d’ailleurs rappelé le sélectionneur belge. On va vite savoir.