Ligue 1 : Le PSG est au complet avant d'affronter Monaco

Le PSG retrouve le championnat de France contre Monaco ce dimanche. Un choc de la Ligue 1 pour lequel l'ensemble du groupe parisien est apte. Une première cette saison.

Aucun joueur sur la touche

Le programme du PSG en ce début d'année 2020 s'annonce costaud. Pour relancer la course à sa propre succession, le club de la capitale va affronter Monaco. Deux fois. En raison du match aller qui avait été reporté à cause des conditions météorologiques, Parisiens et Monégasques vont s'affronter à deux reprises en trois jours.« Ca ne change rien pour le premier match. Pour le deuxième, je ne sais pas encore. On verra. C'est bizarre de jouer le match retour avant le match aller. Jouer deux fois la même équipe en trois jours, c'est bizarre mais c'est pas grave. C'est la situation, on va s'adapter. » Le coach parisien en a profité pour évoquer le changement d'entraîneur et les forces offensives de l'ASM. « Monaco a changé d'entraîneur, je pense qu'il va changer le système et évoluer comme avec la sélection espagnole. On a analysé l'équipe et on doit admettre qu'ils ont beaucoup de qualités offensives. Ils jouent avec quatre ou cinq joueurs offensifs, ils ont de la vitesse, et beaucoup de qualités notamment avec Ben Yedder en numéro 9. C'est un grand défi pour recommencer la Ligue 1 mais nous sommes dans un bon état d'esprit. C'est le genre de match que nous attendons et que l'on veut gagner. »Pour cette rencontre au sommet, Thomas Tuchel va pouvoir compter sur l'intégralité de son groupe. Une grande première cette saison.Abdou Diallo aussi même s'il ne sera pas dans le groupe. « Tout le monde est là. Tout le monde a participé à l'entraînement. On avait 25 joueurs et 4 gardiens sur le terrain. Tout le monde est apte, c'est très bien. Mais c'est encore un peu tôt pour Abdou Diallo. Il aurait pu jouer mais on ne va pas prendre le risque, on préfère surveiller sa santé. » Les bonnes nouvelles ont l'air de se succéder au Camp des Loges. Et la forme actuelle de Mauro Icardi en fait partie. Son entraîneur dans la capitale a avoué être conquis par l'attaquant argentin. « Je suis impressionné. Il est très fiable, c'est un top professionnel. Il comprend le football, il fait ce qui est nécessaire pour l'équilibre de l'équipe. Il travaille défensivement mais il reste très très efficace. La manière dont il joue pour l'équipe, c'est impressionnant, je suis super content. » De bon augure pour la suite...