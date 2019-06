Ligue 1 : Le président du MHSC fait un point Mercato

Qualifications :

Son Groupe:

Ambitions :

Le calendrier à la CAN 2019 :

Les joueurs sélectionnés :

A deux semaines du coup d’envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 effectue une revue d’effectifs desnations en lice. Aujourd'hui, c'est le tour du Maroc ! A lire aussi >> CAN 2019 : le calendrier complet s'est qualifiée en tant que premier de le(11 points) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, devant le(11 points). Les hommes d'Hervé Renard ont gagné trois matches pour deux nuls et une seule défaite, survenue face aux Lions Indomptables (1-0).1 titre en 1976.45ème (Avril 2019)1er du groupe B devant le CamerounHakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Mehdi Benatia (Al-Duhail SC), Younes Belhanda (Galatasaray).Hervé Renard (depuis juillet 2016)Mehdi BenatiaBounou - Da Costa, Benatia, Saiss, Hakimi, Mzraoui - Boussoufa, Ahmadi, Belhanda, Ziyech - Boutaib.Le Maroc est tombé dans le groupe de la mort avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. S'il est difficile pour la Namibie de faire le poids, les deux autres adversaires de la poule sont coriaces. Les Lions d'Atlas ont d'ailleurs éliminé les Ivoiriens de la course de la Coupe du Monde 2018. Bellesretrouvailles !Avec une génération talentueuse et des joueurs qui excellent en Europe, tels que, le Maroc vise gros ! Avec Hervé Renard, déjà champion en 2012 et 2015, le Maroc sera l'un des favoris à la victoire finale.Lundi 23 juin : Maroc - Namibie à 14h30 gmtVendredi 28 juin : Côte d'Ivoire - Maroc à 17h gmtLundi 1er juillet : Afrique du Sud - Maroc à 16h gmthttps://twitter.com/Herve_Renard_HR/status/1132992370574811137