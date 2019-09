Ligue 1 : Le président de Rennes s'emporte contre l'arbitre du derby

Ce samedi soir, dans le cadre de la 5eme journée de Ligue 1, Brest et Rennes n'ont pas réussi à se départager.

Le debrief

L’instant T :

Ce derby a bien failli basculer dans l’irrationnel. Alors qu’il avait interrompu le jeu à un moment où Gautier Larsonneur et son coéquipier Jean-Charles Castelletto étaient à terre, M.Turpin a ensuite validé le but marqué dans la continuité de l’action. Cela a provoqué la colère des Brestois, qui ont vivement protesté. Après de longues minutes de tergiversation et un recours au VAR, l’arbitre est revenu sur sa décision en raison d’une faute préalable de Jordan Siebatcheu. Là, ce sont les Rennais qui ont fait valoir leur mécontentement. Leur président, Olivier Létang, est même descendu au bord de la pelouse...

Les tops et les flops

Yoann COURT (6)

Eduardo CAMAVINGA (6)

Clément GRENIER (4)

La feuille de match

BREST - RENNES : 0-0

Brest

Rennes

Tous deux battus juste avant la trêve internationale, Brest et Rennes voulaient profiter de ce derby breton pour se relancer. Problème : personne n’y est réellement parvenu, puisque les deux formations ont été obligées de partager les points (0-0). Le SRFC, qui était privé de M’Baye Niang mais alignait sa nouvelle recrue Raphinha, pourra regretter son trop gros déchet à la finition (dix tirs, seulement deux cadrés). Le 3-5-2 concocté par Julien Stéphan n’a pas trop souffert défensivement et a bénéficié de l’abattage d’Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Il a donc manqué une étincelle, un peu plus de précision ou une décision arbitrale différente (voir plus bas) pour permettre aux Rouge et Noir de repartir avec la victoire. Place, désormais, à la réception du Celtic Glasgow en Ligue Europa (jeudi, 18h55).Il serait possible de dresser un constat assez ressemblant en ce qui concerne la prestation de Brest. Poussés par leur public, les promus ont mis de l’intensité d’entrée de jeu et ont répondu au défi physique imposé par leurs adversaires. Les Finistériens ont constamment cherché à aller vite vers l’avant, en passant par exemple par Yoann Court et Samuel Grandsir sur les ailes. Sauf que, pour eux aussi, le réalisme n’a clairement pas été au rendez-vous. Au final, ce derby animé (sur le terrain comme en tribunes), alerte et indécis jusqu’au bout a accouché d’un score de parité loin d’être illogique.Peut-être un peu moins en vue que Gaëtan Charbonnier et Mathias Autret, Yoann Court n’en demeure pas moins un élément essentiel de l’équipe dirigée par Olivier Dall’Oglio. Toujours agressif dans les duels et prompt à rapidement jouer vers l’avant, l’ancien Troyen a livré un beau duel face à Faitout Maouassa sur son aile droite et a globalement réussi son match.On ne cesse de louer la précocité d’Eduardo Camavinga. A raison. Dans un derby lors duquel les contacts ont été rugueux, le milieu de 16 ans a mis le bleu de chauffe et a récupéré un nombre conséquent de ballons dans l’entrejeu, tout en se projetant vers le but adverse dès qu’il le pouvait.Contrairement à son jeune coéquipier, Clément Grenier a de son côté été particulièrement discret. L’ex-Lyonnais n’a pas vraiment pesé dans l’animation offensive de son équipe et ne s’est pas non plus distingué sur coup de pied arrêté. Remplacé en fin de match par Jonas Martin (82eme).Temps clément – Pelouse en bon état: M.Turpin (: Aucun: Autret (50eme), Court (91eme) pour Brest - Da Silva (21eme), J.Martin (93eme) pour Rennes: AucuneLarsonneur () – Faussurier (), Castelletto (), Bain (), Perraud () - Belkebla (), I.Diallo () - Court () puis Battocchio (93eme), Autret (cap) () puis A.Mendy (90eme), Grandsir () puis Lasne (86eme) - Charbonnier (: Leon (g), Belaud, Chardonnet, Baal: O.Dall’OglioE.Mendy () – Da Silva (cap) () puis Gnagnon (85eme), Gélin (), Morel () - H.Traoré (), Bourigeaud (), Grenier () puis J.Martin (82eme), Camavinga (), Maouassa () - Raphinha (), Siebatcheu () puis Hunou (74eme): Salin (g), Léa-Siliki, Tait, Del Castillo: J.Stephan