Ligue 1 : Le fils de Lilian Thuram change de club

Transféré définitivement à Rennes il y a quelques semaines, Mbaye Niang a reçu une offre salariale conséquente de la part d’un club chinois dont le nom n’a pas filtré.

Et si finalement Mbaye Niang ne restait qu’une année à Rennes ? En choisissant de lever l’option d’achat au Torino de l’attaquant sénégalais après son prêt, le Stade Rennais a pourtant misé sur la continuité avecMais quelques semaines après avoir posé définitivement ses valises en Ille-et-Vilaine, une offre est venue tout remettre en cause. Non pas que Niang y soit sensible mais elle a le coup de faire réfléchir. D’après les informations de L’Equipe, un club chinois, dont l’identité est inconnue, a mandaté un agent afin de rencontrer les conseillers du joueur rennais dans les prochains jours et n’a pas attendu ce face-à-face pour se montrer offensif.Du côté du club breton, c’est un chèque d’environ 25 millions d’euros qui devrait arriver sur le bureau d’Olivier Letang soit dix de plus que la somme dépensée pour racheter Niang. Pour le moment, aucune décision n’a pas été prise puisque le Lion de la Teranga souhaite avant tout se concentrer sur la CAN 2019 avec le Sénégal avant de penser à son avenir personnel. Mais avec une telle offre il y a de quoi réfléchir même à 24 ans.