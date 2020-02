Ligue 1 : Le coup de gueule de Max-Alain Gradel

🗞☕ #AS: QUELLE DOULEUR ! Un Real Madrid qui ne marque pas, perd sa place de leader avant d'affronter Man City et le Barça. Zidane sur la blessure de Hazard : "Il n'a pas l'air d'aller bien." Sergio Ramos contre l'arbitre : "Il y a des décisions prédéterminées " pic.twitter.com/agiGoOJl38 — Real Madrid - Vrai Merengué (@VraiMerengue) February 23, 2020

Zinédine Zidane très préoccupé

Zidane says things don't look good for Hazard's ankle.https://t.co/OIE2jyOW5i pic.twitter.com/99ooqi96b1 — AS English (@English_AS) February 22, 2020

Eden Hazard s'est de nouveau blessé à la cheville et a été obligé de sortir du terrain face à Levante. Sa dernière blessure l'avait écarté des pelouses pendant plus de 2 mois. Une terrible nouvelle pour le Real Madrid avant la Ligue des Champions et le Clasico 😱 pic.twitter.com/OJZPf9qTQa — La Minute Football (@minutefootball) February 22, 2020

[#LaLiga🇪🇸] 🔴 Touché à la cheville, Eden Hazard est sorti prématurément ce soir, face à Levante. Coup dur pour le belge qui venait à peine de revenir.#LEVRMA pic.twitter.com/iCqzIgj0QI — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 22, 2020

Les protégés deont connu samedi une soirée très compliquée du côté de, avec un cuisant revers enregistré qui leur fait perdre la tête du championnat () à une semaine ducontre le >> Levante-Real: le résumé complet de la rencontre (1-0) Un fâcheux faux-pas, mais qui ne constituait pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Les Merengue ont aussi enregistré la défection de leur vedette belge,. Alors qu’il disputait son deuxième match après son retour à la compétition, ce dernier a eu le malheur de contracter une nouvelle blessure. Et celle-ci parait suffisamment grave pour l’immobiliser pendant un bon moment comme le rapporte AS ce dimanche matin.Titulaire pour la première fois depuis le mois de novembre dernier,a dû quitter le terrain à la 67eme minute. A sa sortie, il boitait bas et grimaçait. Une image qui n’augurait rien de bon, de même que sa discussion avec son coachle long de la ligne de touche. Un coup important était redouté, et cela s’est vérifié au coup de sifflet final avec les propos tenus par le technicien français à la TV espagnole. «», a confiéavec amertume. Si les tests confirment les premières impressions, le numéro 7 durisque malheureusement une autre période de repos forcé. En attendant, son équipe et son entraineur doivent d’ores et déjà se préparer à faire sans lui lors des deux matches importants qui se profilent : face àmercredi en, et contre ledimanche prochain en