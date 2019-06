Ligue 1 : L'ASM s'intéresse à Nakajima

La société KMSI et M. Seth Kikuni, son Directeur vont bientôt saisir la justice contre la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) et son Président M. Constant Omari la violation du contrat KMSI-FECOFA pour la campagne de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN/Egypte 2019). « KMSI et Seth KIKUNI ont constitué Me Théodore NGOY (avocat, homme intègre et ex-candidat président de la République) en qualité de Conseil pour saisir les juridictions compétentes contre la violation du contrat KMSI-FECOFA par la FECOFA, qui a refusé gratuitement de faire porter nos costumes aux Léopards et contre les propos injurieux et diffamatoires de son Président à mon endroit », a annoncé ce jeudi Seth Kikuni. Signé en fin mai dernier avant le départ des Léopards de la RDC en stage bloqué à Marbella (Espagne), le contrat stipule que les joueurs et les staffs soit 65 personnes devraient être habillés par la marque Özel Trendz de KMSI pour un montant global de 77 000 dollars américains. Au cours d’une réunion tenue en privée avec les joueurs et les staffs de la RDC après la piètre entrée en compétition face à l'Ouganda (0-2), Constant Omari avait donné l’instruction formelle de ne plus porter les costumes de KMSI traitant Seth Kikuni de petit Con.