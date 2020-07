Ligue 1 : L'AS Monaco présente son maillot domicile pour la saison 2020-2021

Ce vendredi, l'AS Monaco a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2020-2021.

Une identité du club réaffirmée

"L’AS Monaco et Kappasont heureux de présenter la tenue domicile pour la saison 2020-21, qui met à l’honneur le design imaginé il y a soixante ans par la Princesse Grace, et la célèbre diagonale rouge et blanche. Le maillot Home 2020-21 associe l’histoire et l’identité du Club avec le savoir-faire de Kappa, perpétuant ainsi avec classe la tradition des maillots élastiques de l’équipementier italien, ancré dans l’esprit des amateurs depuis plus de 20 ans", indique le club par le biais d'un communiqué."Construit autour de l’élégante diagonale, avec le rouge en haut côté cœur, et le blanc en bas, le maillot domicile 2020-21 au look aussi iconique qu’intemporel est complété par les manches qui s’affichent en blanc. Un liseré couleur or se dévoile sur les flancs rappelant le prestige du club de la Principauté. Sur la poitrine, le « Omini » apparait en blanc alors qu’il se pare de rouge sur les manches, tranchant ainsi avec le coloris de celles-ci. Au dos du col, une inscription « AS Monaco » vient réaffirmer l’identité du club", peut-on également lire. Cette nouvelle tunique est disponible à la vente dans les boutiques du club au prix de 110 euros pour la version pro et 79 euros pour la version Replica.