Ligue 1 : L'Amiénois Gouano a des touches

La rencontre entre le Sénégal et l'Algérie (19h00) sera le match phare de la journée de jeudi, qui verra son éventuel vainqueur se qualifier pour les 8emes de finale.

L'enjeu de la journée

La décla : Sébastien Migné (sélectionneur du Kenya)

Le joueur à suivre : Sadio Mané (Sénégal)

Sur vos agendas

Jamais depuis le début de cette CAN 2019 une rencontre n'a autant éclipsé les deux autres matchs du programme du jour. Le, à 19 heures, monopolise l'attention des observateurs. Tous les deux vainqueurs de leur premier match (2-0), Lions de la Teranga et Fennecs viseront à faire d'une pierre deux coups, avec la victoire et la qualification pour les 8emes de finale dans un groupe C qui verra ensuite lescroiser le fer. Les deux sélectionneurs, Aliou Cissé et Djamel Belmadi, se sont pourtant employés à dédramatiser l'enjeu de ce duel. "Après l’Algérie, il y aura le Kenya, c’est une belle affiche mais elle n’est pas décisive", a dit le Sénégalais, cité par l'APS. "Il est clair que les deux équipes ont beaucoup de qualités mais je ne crois pas que ce match est plus un test que les autres", lui a répondu comme en écho son homologue et ami "DZ". Jamais vainqueur de l'Algérie en phase finale de CAN, le Sénégal sera particulièrement motivé. Avant ce choc, la journée débute par un, qui permettra d'en savoir plus sur la hiérarchie des valeurs du groupe B, qui a vu mercredi le Nigeria décrocher son ticket pour le second tour aux dépens de la Guinée (1-0).« L’arbitre du match Sénégal-Tanzanie a été vraiment gentil de n’avoir expulsé personne. Il y a des fautes limites de la part des joueurs tanzaniens. Ce sera un match engagé où il faut être prêt à se battre et à remporter les duels. »Privé du premier match, face à la Tanzanie, par une suspension, Sadio Mané sera de retour. "Le retour de Sadio Mané peut nous apporter un plus. Il fait partie de nos leaders. Il est prêt", a dit Aliou Cissé en conférence de presse. La réorganisation de l'équipe sénégalaise sera à suivre avec intérêt.16h 30 : Madagascar - Burundi19h00 : Sénégal - Algérie22h00 : Kenya - Tanzanie