Ligue 1 : La short-list du TFC pour remplacer Casanova

Le départ d'Alain Casanova acté, Toulouse est désormais à la recherche d'un entraîneur. Jocelyn Gourvennec et Antoine Kombouaré sont des candidats déclarés.

Ce jeudi matin, Olivier Sadran et Alain Casanova ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Revenu sur le banc en début de saison dernière, l’ancien gardien de but paye les mauvais résultats du TFC depuis de longs mois, mais a aussi souhaité prendre du recul à cause de menaces de mort reçues après la défaite contre Bordeaux le week-end dernier. Pour le remplacer au poste d’entraîneur, nos confrères La Dépêche dressent un état des lieux avec les premières pistes explorées par la direction des Violets.Frédéric Hantz, natif de l’Aveyron voisin, intéresse aussi les dirigeants toulousains. Ce dernier est libre depuis son départ de Metz il y a un peu plus d’un an.