Ligue 1 : La nouvelle équipe dirigeante de Nice dévoilée

Le #PSG a refusé la dernière offre du Barça pour Neymar (RMC)https://t.co/6JlhGWg9Xh — CulturePSG (@CulturePSG) 29 août 2019

Le champion d'Espagne a offert 125 M€ + Ivan Rakitic + le prêt d'Ousmane Dembélé. Mais visiblement, les Franciliens viennent de rembarrer les Culés selon la presse française. Alors qu’une offre de 170 M€ + un joueur avait été évoquée, le FC Barcelone a finalement proposé un chèque de 125 M€ + Ivan Rakitic + le prêt d’un an d’Ousmane Dembélé. Une nouvelle approche qui n’a pas manqué de faire parler. En effet, si Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain semblaient ouverts à un tel deal, les postures de Rakitic et de son coéquipier français restaient à définir. A lire aussi >> Flash Mercato: accord imminent entre le PSG et le Barça pour Neymar ! L'agent d'Ousmane Dembélé a réagit pour réaffirmer l’envie de l’ancien Rennais de continuer l’aventure en Catalogne. « Le problème ce n’est pas le PSG, la seule chose qui compte, c’est que Ousmane ne veut absolument pas quitter le Barça. Il se sent bien là-bas et conscient de ce qu’il doit faire pour réussir dans ce grand club. Le futur sera beau pour lui au Barça », a-t-il déclaré hier à RMC Sport. Du côté de Rakitic, la tendance est floue. Alors que les médias français s’accordent pour affirmer que le vice-champion du monde croate serait finalement prêt à rallier la capitale française, certains de nos confrères espagnols indiquent le contraire et évoquent le courroux du milieu de terrain vis-à-vis du traitement réservé par le Barça. De son côté RMC affirme que le PSG a refusé l’offre catalane. « Ils savent ce que nous voulons depuis le début et ils sont encore loin du compte », indique un proche du dossier. Ce dernier a également fait savoir que les Blaugranas n’auraient désormais presque plus le temps pour formuler une ultime contre-proposition, le mercato fermant ses portes dans quatre jours. A lire aussi >> PSG - Heures décisives pour Neymar au Barça !