Ligue 1 : La décision du gouvernement français critiquée par Javier Tebas

Désormais entraîneur de l'Impact Montréal, Thierry Henry a expliqué dans un entretien au quotidien L'Equipe comment il vivait la situation au Canada.

Thierry Henry : "Le foot devient secondaire"

Manager de l'Impact Montréal, Thierry Henry a souhaité faire passer un message dans la période actuelle. Confiné depuis son domicile, le technicien français assure que le football ne doit pas primer sur la santé. Un message fort émanant de ce passionné du jeu. "À jamais, je resterai attaché à cette ville parce que je suis en train de vivre ça ici. Quand tu vois le travail effectué par ceux qui sont en première ligne, tu te sens vraiment petit. Le foot, c'est ma passion, c'est ma vie et j'aimerais que ça reprenne mais il faut rester calme et penser à ce qu'il se passe. Quant à mes journées, je fais de l'exercice après le réveil, je cuisine, je me relaxe, je refais de l'exercice, je regarde parfois des matches puis je cuisine à nouveau pour le dîner...", a expliqué Thierry Henry dans un entretien accordé à L'Equipe."Quand c'est arrivé, le plus important, c'était l'état de santé de la population dans son ensemble, a continué le champion du monde 1998. Le foot devient secondaire. Peu importe le temps que ça va prendre, il faudra serrer les dents comme tout le monde. Je ne me suis pas demandé combien ça allait durer. Je ne me suis pas dit qu'on allait perdre du temps ou qu'on était bien ou pas... La santé avant tout. S'il faut attendre encore, on le fera. Il faut respecter les règles".