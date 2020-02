Ligue 1 : Kimpembe et Gueye comprennent Mbappé

70 personnes entre anciens présidents, anciens dirigeants, membres du comité exécutif de Socios-CSS et hommes d'affaires sont attendus à cette réunion.Le Club Sportif Sfaxien a clos son mercato de l'hiver 2020 en engageant pour trois ans et demi une des grandes promesses du football nigerian, l'international U20 Yahaya Nazifi, 20 ans qui avait évolué au club danois Sunderjesk. Par ailleurs, le milieu relayeur nigerian Kingsley Sokary a prolongé de deux ans le contrat le liant au Club Sportif Sfaxien. Enfin, le latéral gauche d'Al Ahly du Caire, Hussein Essayed, 29 ans a signé le contrat d'un prêt de six mois en faveur du CSS. Selon Essayed, et contrairement à ce qu'avait annoncé le club sudiste, son contrat ne comprend pas une clause d'option d'achat.Le bilan du mercato d'hiver au Club Sportif Sfaxien s'établit comme suit: -Arrivées: l'Algérien Zakaria Benchaâ (USM Alger, prêt 6 mois); Ibrahima Tendia (Al Hazm saoudien, prêt 6 mois); Hussein Essayed (Al Ahly du Caire, prêt 6 mois) -Premiers contrats professionnels: Mohamed Aziz Saïhi, Oussama Ben Mliha et Oussama Bahri (5 ans), Naby Camara (4 ans et demi). -Prolongation de contrats: Kingsley Sokary (jusqu'en 2022) et Firas Chawat (jusqu'en 2022) -Départs: Résiliations de contrat: Nadhir Kouraichi, Boyd Siame Musonda, Siaka Bagayoko Prêts: Firas Chawat (Abha d'Arabie Saoudite, 6 mois), Mohamed Ali Moncer (Al Mouharrak du Bahrein, 6 mois), Youssef Ben Souda (AS Rejiche, 6 mois), Donou Kamlan Hubert (US Tataouine, 6 mois), Alaâeddine Bouallagui (Olympique Sidi Bouzid, 6 mois). A lire aussi >> Mercato : l'Algérien Benchaâ au CS Sfaxien pour cinq mois