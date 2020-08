Ligue 1 (J1) : Nice punit Lens

Ce fut laborieux dans le jeu. Nice s'est cependant imposé à l'Allianz Riviera pour son premier match de la saison en Ligue 1, face à Lens (2-1). Auteur d'un doublé, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, Amine Gouiri a porté son équipe avec brio.

Des Lensois bien en place en première période

Dans une rencontre à huis clos total (suite à une recrudescence des cas de COVID), les Niçois étaient attendus au tournant, eux qui ont beaucoup pêché dans le jeu la saison dernière. Pourtant, Thuram, Schneiderlin et Lees-Melou semblaient manquer cruellement d'inspiration. Dante aussi a eu du mal à se mettre dans la rencontre : sur un centre de Ganago pourtant laborieux, l'ancien international brésilien déviait le ballon de la main. Après plusieurs secondes d'hésitation, l'arbitre Jérôme Miguelgorry a décidé d'en appeler à la VAR et d'accorder un penalty aux Lensois. Gaël Kakuta s'est donc chargé d'exécuter la sentence, avec un ballon bien placé et hors de portée de Walter Benitez (0-1, 11eme minute). Alors qu'ils étaient pris dans un inquiétant manque d'idées, les Aiglons arrivaient cependant à égaliser sur leur premier tir cadré : un sublime enroulé d'Amine Gouiri à l'entrée de la surface, sous la barre de Jean-Louis Leca (1-1, 23eme). Un exquis premier but en Ligue 1 pour l'ancien attaquant des Gones lyonnais.

Une vraie révolte niçoise après la pause

Au retour des vestiaires, ce sont des Niçois bien plus inspirés qu'on a vu sur la pelouse. Pierre Lees-Melou a décidé de se recentrer au coeur du jeu, et la différence fut notable : après une perte de balle coupable de Facundo Medina, pourtant solide jusque-là, le milieu de terrain des Aiglons servait Amine Gouiri sur sa gauche, dont la seconde tentative enroulée, puissante et placée à la droite du gardien lensois, faisait de nouveau mouche (2-1, 75eme). Les tentatives de l'entrant Sang et Or Siméon Banza (70eme, 85eme) n'ont rien changé : Nice remporte avec réussite sa première rencontre de la saison. Lens peut être fier, avec de très belles premières en Ligue 1 pour Loïc Badé et Ismaël Boura, les jeunes promesses défensives de Franck Haise. Prochain match pour les deux équipes : dimanche à Strasbourg pour les Aiglons de Patrick Vieira, et samedi au Stade Bollaert-Delelis pour les Nordistes, face au Paris Saint-Germain. Rien que ça.