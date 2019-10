Ligue 1 : Il y a déjà urgence dans le bas du classement

Les équipes de Ligue 1 abordent déjà la 9eme journée de championnat. Et juste avant la trêve internationale, certaines écuries qui ont mis du temps à se lancer ont déjà intérêt à gagner pour ne pas être mises en danger dans la course au maintien.



Dall’Oglio : « Si on ne prend pas les points… »

Laurey : « Le classement est encore très serré »

A l'exception d'Angers et de Nantes, que pas grand monde ne voyait si haut après 8 journées de championnat, ils sont tous là. Les clubs sur lesquels on misait pour se livrer la terrible bataille du maintien sont à leur place avant d'aborder la 9eme journée de Ligue 1.Mais ils ne s'attardent pas sur le sort de ces adversaires aux moyens largement supérieurs, conscients de ne pas jouer dans la même cour sur le long terme. Ce samedi, Brest, Metz, Strasbourg, Toulouse et Dijon auront à cœur de prendre trois points. Histoire de s'extirper du mieux possible de cette zone du classement toujours inconfortable, dans laquelle il devient très dangereux de s'enliser à ce moment de la saison.On suivra particulièrement le duel entre promus qui opposera Brest à Metz (20h00). Les Bretons, sans être ridicules, restent sur cinq matchs sans victoire en L1 et le doute commence à s'installer dans les têtes. Alors, même s'il est un apôtre du beau jeu, Olivier Dall'Oglio veut bien faire une exception : « Aujourd'hui il faut qu'on pense à être efficaces. Si on ne prend pas les points, on va perdre la confiance et ça ne je le veux pas, a expliqué l'entraîneur brestois en conférence de presse.Comme nous, Metz se cherche encore. » A la différence que Metz, qui vient de prendre quatre points sur les deux dernières journées, a su enclencher une petite dynamique positive.Même chose pour Dijon. Même si le DFCO est toujours lanterne rouge de Ligue 1, la situation du club bourguignon s'est un peu améliorée ces dernières semaines. Le week-end dernier, les Dijonnais ont gagné leur premier match cette saison à Reims (1-2), quelques jours après un bon nul contre l'OM (0-0).Dijon recevra Strasbourg ce samedi (20h00). Un club alsacien qui se méfie : « Dijon est en progression et prend des points, c'est un match piégeux », juge Thierry Laurey. Ce dernier respire un peu mieux depuis le succès contre Montpellier dimanche dernier (1-0).Une victoire qui a permis au Racing de sortir de la zone rouge après une entame de championnat pénible et en-deçà des attentes. « La victoire contre Montpellier nous a fait du bien d'un point de vue comptable, mais on est loin d'avoir fait des différences. Le classement est encore très serré », reconnait Laurey. Un constat que tous les clubs concernés valident. «Là c'est plus compliqué. Il faudra être fort dans les têtes », souffle Olivier Dall'Oglio, préparé à une nouvelle bataille pour le maintien avec Brest. Toulouse, dont on se demande chaque année si la situation va s'améliorer, aimerait bien y échapper cette saison. Mais l'irrégularité du TFC depuis le mois d'août empêche tout décollage. Le derby contre Bordeaux ce samedi (20h00) revêt donc encore plus d'importance.