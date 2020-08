Ligue 1 : Glik quitte Monaco pour rejoindre Benevento

L’Union Sportive de Gorée a annoncé ce lundi, le renouvellement de contrat pour deux saisons de plus de son gardien de but international U20 et U23, Lamine Sarr. Enchanté d’être arrivé à un accord sur le renouvellement de son contrat pour deux saisons de plus dans les bureaux du président Augustin Senghor, le jeune portier dit “avoir opté pour la stabilité et la continuité au sein des insulaires. Intuitif, agile et avant tout, assurance et réflexes rapides, sobre et bien placé, Lamine a joué un rôle essentiel au sein du groupe malgré la blessure qui l’avait éloigné des filets au moins deux matchs, laissant la place à Ibrahima Mbaye et Marc Philippes, à qui il partage le même vestiaire.