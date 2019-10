Ligue 1 : Ganago buteur face à Choupo-Moting et le PSG

L’un permissionnaire et l’autre forfait à la dernière minute il y a une semaine avec l’équipe nationale du Cameroun, tenu en échec par la Tunisie en match amical à Radès, Jean-Pierre Nsame et Nicolas Moumi Ngamaleu étaient titulaires ce samedi en club. Et comme c’est devenu la tradition ces dernières semaines, la paire d’attaquants camerounais de Young Boys a encore brillé. A domicile face à Xamax pour le compte de la onzième journée du championnat suisse de première division, les deux compatriotes se sont illustrés en buteur et passeur décisif. Tenez, Jean-Pierre Nsame ouvre le score à la 33minute en reprenant une passe en profondeur parfaite de Nicolas Moumi Ngamaleu (1-0, 33). Un dixième but en championnat cette saison pour l’attaquant de 26 ans. Et une autre passe décisive pour son compatriote sur le but de Gaudino, le troisième de la rencontre à la 52minute de jeu. Auteurs d’un match canon, les deux Camerounais et leurs coéquipiers gardent la deuxième place au classement à un point du leader, le FC Bâle (26 points).