Ligue 1 : Eyraud évoque la vente de l'OM

Ronaldinho

Achraf Hakimi

Moustapha Name

Maradona veut attirer Ronaldinho en Argentine !

🤔 Et si deux des meilleurs joueurs de l’histoire du football étaient réunis dans un même club ?https://t.co/yAvG9IIsuJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2020

L'Inter sur le point de s'offrir Achraf Hakimi pour 40M€ !

🚨 L'Inter et le Real Madrid sont actuellement en discussion pour le transfert du latéral marocain — RMC Sport (@RMCsport) June 26, 2020

Officiel – Moustapha Name rejoint le Paris FC

🚨 Moustapha Name nouveau parisien ! 🔥 Le milieu de terrain axial de 25 ans arrive en provenance du Pau FC Toutes les infos 👇 — Paris FC (@ParisFC) June 27, 2020

Dimitri Payet prolonge de deux ans avec l'OM

OM : Dimitri Payet prolonge jusqu'en 2024 avec une importante baisse de salaire https://t.co/AlNGKbRfYa pic.twitter.com/76aTAuCQKK — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 27, 2020

L'AS Rome entre dans la danse pour Cavani

🇮🇹 L’AS Roma sur le point de passer à l’offensive pour Cavani https://t.co/0rxXQZWg5J — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2020

Et si deux des meilleurs footballeurs de l’histoire étaient réunis au sein d’une même équipe ? L’un comme entraineur, et l’autre comme joueur. C’est ce à quoi pense le légendaire Diego Maradona en ce moment en tentant de convaincre Ronaldinho de signer pour la Gimnasia La Plata, l’écurie argentine qu’il dirige depuis l’automne dernier. La folle rumeur a été révélée cette semaine par le très sérieux média argentin El Día , qui indique qu’El Pibe Del Oro croit fermement à ce pari. A lire aussi >> «Je le soutiendrai jusqu'à la mort», Maradona évoque l’incarcération de Ronaldinho Une association Maradona-Ronaldinho au sein d’un même club ferait rêver tous les férus du ballon rond, même si les deux mastodontes du football mondial sont aujourd’hui bien loin du sommet. Mais, pour que cette idée se concrétise, il faudra surmonter de nombreux obstacles selon El Día . Il y a d’abord les moyens du club argentin, qui sont très limités. Il y a aussi la forme physique de Ronaldinho, qui est très incertaine à quarante printemps et cinq ans sans matches joués au plus haut niveau. Enfin, il y a la disponibilité du Ballon d’Or 2005. Ou plutôt son indisponibilité. "Dinho" se trouve actuellement en résidence surveillée au Paraguay après avoir passé 32 jours derrière les barreaux en raison d'une sombre affaire de blanchiment d'argent . Retrouver le rectangle vert doit être certainement la dernière de ses préoccupations…Sensation de cette saison en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, Achraf Hakimi devrait voir son avenir se décanter très rapidement. Selon les informations de Sky Italia, le défenseur international marocain serait en passe de s’engager avec l’Inter Milan dès l'actuel mercato d'été. Le média transalpin évoque une transaction avoisinant les 40 millions d’euros. Il s’agirait ainsi d’un petit retournement de situation puisque le latéral droit, annoncé sur le départ après le transfert au Borussia Dortmund de Thomas Meunier, était pressenti pour devenir le nouveau numéro 1 à son poste au Real Madrid – club auquel il appartient. >> Hakimi finalement de retour au Real Madrid ? Après deux saisons pleines sous les couleurs de Pau en National 1 (63 matchs toutes compétitions confondues, 9 buts), le milieu de terrain sénégalais Moustapha Name va poursuivre sa carrière à l’échelon supérieur. Le natif de Dakar s’est engagé ce samedi en faveur du Paris FC. Issu de l’Association sportive des Douanes (Sénégal), le joueur de 25 ans a signé un contrat de trois ans en faveur du club de la capitale française.Dimitri Payet portera encore les couleurs de l’OM la saison prochaine. Et il le fera aussi durant les trois campagnes d’après, avant de connaitre une reconversion au sein du club. L’annonce a été faite ce samedi à l’occasion d’une conférence de presse animée par le joueur, le président olympien Jacques-Henri Eyraud et l’entraineur André Villas-Boas. Payet était déjà lié à Marseille jusqu’en 2022. Il s’agit donc d’une prolongation de deux ans et avec des conditions nettement moins avantageuses que celles du précédent. Son salaire, qui est de 3M€, a été divisé par deux. Et il le sera de manière plus conséquente après 2021 s’il n’atteint pas un nombre suffisant d’apparitions. Le Réunionnais s’est donc astreint à un gros sacrifice sur le plan financier, mais il a été content de le faire afin d’aider le club en cette période difficile.Annoncé un temps à l’Inter Milan, Edinson Cavani pourrait finalement s’engager en faveur d’un autre grand club de Serie A lors du mercato d'été. Le site Calciomercato indique que l’AS Rome serait sur le point de passer à l’offensive afin de le recruter. Les Giallorossi ont attendu que l’attaquant uruguayen se retrouve en fin de contrat au PSG pour avancer leurs pions et il se peut très bien qu’ils raflent la mise pour ses services. Du côté de l’Olimpico, dans un club important mais avec une concurrence limitée aux avant-postes, «El Matador» aurait tout pour continuer à prendre du plaisir au plus haut niveau.