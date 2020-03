Ligue 1 : Dos à dos, Bordeaux et Nice font du surplace

Contraint au match nul face à Nice (1-1) dimanche lors de la 28eme journée de L1, Bordeaux enchaîne avec un troisième match sans succès en Ligue 1 tandis que les Aiglons, eux, restent invaincus depuis trois rencontres. Bordeaux (12eme) et Nice (8eme) n’avancent pas au classement.

Fin de saison pour Pablo ?

Le chef d’œuvre d’Ounas

Englués dans le milieu de tableau, ce résultat nul ne fait les affaires de personne dans la course à l'Europe. Rapidement devant au score après le but de Nicolas De Préville (21eme), les Girondins n’ont pas réussi à tenir leur avantage. Bien meilleur en seconde période, Nice est revenu au score grâce un magnifique but d’Adam Ounas juste avant l’heure de jeu (57eme). Au classement, les deux équipes n’avancent pas et restent respectivement douzième et huitième.Auteur d’une bonne entame de match, Bordeaux a rapidement pris les devants dans cette rencontre grâce à une réalisation de De Préville à la suite d’un très bon travail de Basic dans le rond central (1-0, 21eme). Les Girondins, qui n’ont plus gagné depuis quatre matches à domicile et qui restent sur une défaite au Parc des Princes face au PSG (3-4), entament cette rencontre par le bon bout face à une équipe niçoise qui peine à rentrer dans sa partie puisqu’il aura fallu attendre la 44eme minute et une frappe d’Adam Ounas qui échoue sur la barre transversale pour voir les Niçois dangereux sur le but bordelais. Seule ombre au tableau du côté des Girondins, la sortie sur blessure de Pablo. Touché au genou, le défenseur brésilien a peut-être disputé son dernier match de la saison puisque le staff médical bordelais craint une blessure sérieuse selon les informations de beIN Sports.Au retour des vestiaires, on assiste pendant dix minutes au même scénario qu’en première période. Bordeaux tient le ballon, Nice n’arrive pas à sortir de sa moitié de terrain. Toujours menés d’un but, les Niçois sont en vie dans ce match. Et c’est juste avant l’heure de jeu qu’Ounas décide de remettre les deux équipes à égalité. A la réception d’un centre de Moussa Wagué, l’international algérien reprend le ballon de façon acrobatique. Benoît Costil touche le cuir mais ne peut le détourner (1-1, 57eme). La fin de partie est plutôt à l’avantage des Girondins avec plusieurs occasions franches notamment par Maja, tout proche de marquer de la tête dans le temps additionnel. Au final, ce match nul entre Bordelais et Niçois est logique. Les deux équipes ont eu leur période, leurs moments forts, mais personne n’a réussi à faire la différence dans cette rencontre animée.